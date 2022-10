Diventata una delle cucine più famose d’Europa negli ultimi anni tra bistrot, street food e cucine stellate, scopriamo quali sono i piatti tipici da mangiare a Copenaghen, in un ricco menù dall’antipasto al dessert.

I piatti tipici da mangiare a Copenaghen

Smørrebrød

Ottimo come spuntino, ma anche per una pausa pranzo veloce e nutriente, lo smørrebrød è uno dei piatti più conosciuti e tipici della tradizione danese. Si tratta della versione danese del classico sandwich, il quale al posto di avere due fette di pane, si propone come un panino aperto, un po’ come la filosofia della bruschetta italiana.

Il pane utilizzato è rigorosamente quello di segale, il quale viene imburrato per poi esser condito con i più svariati ingredienti: uova, gamberetti, formaggio, salmone, aringhe in salamoia, carne di maiale, roast beef, maionese, pomodori, lattuga. Lo Stjerneskud, letteralmente “stella cadente” è la versione preferita dei danesi: pane di segale con filetto di platessa fritto, gamberi, lattuga e caviale del Limfjord.

Røde pølser

Tra lo street food, passeggiando tra i numerosi chioschi in giro per la città, potrete assaggiare il famoso hot-dog danese: classico panino ripieno di wurtsel, crauti, cetrioli e salse di ogni tipo.

Kogt torsk

Tra i piatti della gastronomia di Copenaghen, il pesce è senz’altro uno dei più diffusi. Tra tutti il kogt torsk, semplice merluzzo bollito con aceto, pepe in grani e alloro, servito con un contorno a base di patate lesse e mostarda.

Alesuppe

Un altro piatto tipico che va per la maggiore a Copenaghen è la zuppa a base di carne, verdura, pesce o frutta. Tra le più quotate, la alesuppe a base di anguilla.

Aeggekagee

Per godere appieno dello spirito hygge, concedetevi un buon brunch e quindi l’immancabile aeggekage, da non confondere con le uova strapazzate. Si tratta di uova cremose, accompagnate da salmone, pane e formaggio: un ottimo modo per iniziare la giornata con la giusta dose di energia

I dolci tipici da provare a Copenaghen

Passeggiando lungo i canali, sarà praticamente impossibile resistere al profumo delle numerose bakery sparse in giro per la città. Scopriamo quali sono i dolci tipici da provare a Copenaghen, per una golosa pausa o per una colazione da leccarsi i baffi.

Una particolarità che forse non tutti sanno è che le tipiche e burrose paste della tradizione danese facilmente reperibili in qualsiasi bakery danese, in realtà sono state importate da alcuni pasticcieri austriaci durante lo sciopero dei fornai danesi del 1850. Infatti, le tipiche paste locali, chiamate anche wienerbrød (tradotto "Pan di Vienna"), non sono proprio originarie danesi. Tradizionalmente vengono farcite con frutta, crema pasticcera, marzapane e guarnite con cioccolato, zucchero, glassa e/o scaglie di frutta secca.

Ad ogni modo, oggi, le burrosissime pastries che si intravedono in fila nelle vetrine delle bakery, possiamo definirle a tutti gli effetti una delle tipicità della pasticceria danese. Vediamo insieme quali sono.

Le forme dei wienerbrød sono diverse come quelle tonde o a forma di otto. Tra le più famose ricordiamo lo kanelsnegle, spesso inglesizzato con swirl (vortice) o cinnamon bun, un golosissimo dolce lievitato a forma di girella, farcito con una densa glassa alla cannella. La sua tipicità è la forma a spirale, ripresa proprio dal nome “snegl” che in danese significa “lumaca”.

Un'altra golosità è lo spandauer, un dolce cestino di pasta sfoglia ripieno di marmellata o crema pasticcera. Questi ultimi vengono anche conosciuti come bagerens dårlige øje (lett. “l'occhio malato del panettiere”). Citiamo ancora i tebirkes, i tipici fagottini al burro, ripieni di marzapane e ricoperto di semi di papavero.

Se invece volete coccolarvi con un dolce al cucchiaio avvolgente, allora dovrete assaggiare il grød, generalmente consumato dopo pranzo e a cena, che ricorda molto il porridge inglese.

I piatti della tradizione danese

Lo stegt flæsk med persillesovs è il piatto nazionale della cucina danese, considerato la ricetta tradizionale per eccellenza. Si tratta di lombo di maiale e pancetta croccante, accompagnato con semplici patate lesse nappate con una salsa al prezzemolo riccio. E’ un piatto piuttosto calorico e consistente, con origini molto antiche.

Un altro piatto tipico della tradizione danese sono le frikadeller, polpette consumate già dal 1280 sia a pranzo che a cena. La ricetta originale oltre a farina, latte, uova, cipolla e spezie, noce moscata, cannella prevede lo stesso quantitativo di vitello e di maiale. Una volta preparate, vengono cotte nella birra, la quale conferisce un retrogusto amarognolo ma molto tipico e gradevole. Vengono accompagnate sia con patate lesse aromatizzate con prezzemolo tritato e un filo d'olio, oppure servite anche sopra i smørrebrød.

I dolci danesi da provare assolutamente

Non solo wienerbrød, la Danimarca sforna anche una notevole quantità di torte, dolcetti e biscotti, tra cui i Sarah Bernhardt, amaretti conditi con crema al cacao, ricoperti di cioccolato fondente.

Oltre alla classica torta al cioccolato e torta di carote, ricordiamo la drømmekage, il cui nome tradotto letteralmente significa “torta da sogno”. Si tratta di un soffice pan di spagna ricoperto di zucchero fondente e cocco rapè: capire capire il motivo del suo nome. O ancora l’Othello, morbido pan di spagna alternato con crema e marzapane, ricoperto di glassa al cioccolato fondente e panna montata. Infine, non possiamo far altro che citare il flødeboller, una sorta di cioccolatino formato da una base al wafer e meringa morbida ricoperta di cioccolato.

Un altro dolce, tipico del periodo natalizio è il Æbleskiver. Si tratta di piccole frittelle di mele preparate in un’apposita padella utile a conferire la caratteristica forma sferica.

E alla fine del vostro soggiorno, dopo aver visitato le imperdibili attrazioni di Copenaghen, non vi resterà che portarvi a casa un golosissimo souvenir: i famosi biscotti al burro danesi nella loro iconica scatola in latta, saranno senz’altro il ricordo più dolce da concederti. Via liberi agli småkager, piccoli e croccanti con lo zucchero di canna; hindbærsnitte, ripieni di lamponi e glassa, o ancora i pebernodde, tipici biscotti tondi del periodo natalizio al profumo di cannella e cardamomo.