In Puglia non mancano di certo le proposte a tavola, chi la visita scoprirà una cucina molto varia, ricca di sapori e inventiva, con numerose proposte a livello di panificati, primi, secondi e anche dolci.

Ci sono cose che chi è stato in Puglia non può non avere fatto: una di queste è mangiare e assaggiare qualsiasi piatto tipico locale che la cucina pugliese ha da offrire.

Non importa che siano piatti dolci, salati, a base di pesce o di carne, oppure vegani. La tradizione pugliese ha davvero un'infinità di cose deliziose da offrire e ogni anno stupisce i visitatori con la sua enorme proposta gastronomica.

In questo articolo, cerchiamo di introdurci nel delizioso mondo della cucina pugliese, cercando di distinguere tra cosa mangiare nella parte che fa capo a Bari e cosa in Salento.

Cosa mangiare in Puglia: gli irrinunciabili prodotti da forno della tradizione pugliese

Riuscire a stendere un elenco dei piatti della tradizione pugliese non è facile. Si vorrebbe riuscire a elencarli tutti ma, nonostante questa sia una regione circoscritta, la densità di proposte e di varietà di ogni piatto a livello locale è veramente moltissima. Per chi la visita non ci sono solo spiagge meravigliose e il mare più pulito d'Italia ma tanti piaceri da gustare a tavola.

Cerchiamo di andare per categorie e iniziamo dai prodotti da forno che tanto spopolano in Puglia, ma anche nel resto dell'Italia e del mondo.

I Taralli.

Sono prodotti in ogni angolo della Puglia e sono dei semplicissimi anelli di pasta creati con farina, acqua (o vino), olio e sale, e poi cotti al forno. Sono proposti sia nella versione salata, sia in quella dolce anche se, in realtà, le varianti sono molto di più. Taralli con zucchero o cioccolato sono le versioni dolci più famose; per quanto riguarda quelli salati, citiamo i taralli alla pizzaiola, quelli ai semi di finocchio, e quelli alla cipolla.

Non mancano mai e anche se doveste dimenticarvi di assaggiarli, potreste sempre pensare di comprarne una confezione regalo.

Le Friselle.

Sono molto simili ai taralli, ma vengono fatti con farina di grado duro, cotti al forno, tagliati a metà e poi nuovamente cotti. Questo procedimento garantisce loro una maggiore croccantezza. Sono davvero ottime, neanche a dirlo, per le bruschette.

Le Sgagliozze Baresi.

Vengono fatte sia a Foggia che a Bari, e sono un prodotto di friggitoria. Ad un primo sguardo sembrerebbe trattarsi di polenta fritta, ma in realtà... è davvero così. Le sgagliozze rappresentano lo street food barese per eccellenza, da spiluccare mentre si passeggia per la città.

I Panzerotti.

Non servono ulteriori presentazioni per questo prodotto della cucina pugliese. I panzerotti sono tipici soprattutto della zona di Bari, e rappresentano un piatto della tradizione natalizia, ma vengono in realtà prodotti e venduti in tutta la regione e in ogni momento dell'anno.

Vengono farciti normalmente con pomodoro e mozzarella ma anche con ricotta, carne e ogni ripieno che le bancarelle o i negozi pugliesi riescano ad immaginarsi.

La Puccia.

Si tratta di un altro famosissimo prodotto dello street food pugliese, particolarmente diffuso in Salento e nella zona di Taranto. Si tratta di forme di morbido pane del diametro di circa 20-30 cm a cui viene tolta la mollica e che vengono poi farcite in modo molto abbondante.

Formaggi, verdure, ma anche salumi possono costituire un fantastico ripieno per la puccia, che viene prodotta e venduta, neanche a dirlo, nelle 'puccerie', i fast food della Puglia centro-meridionale.

A questo punto, analizziamo i primi piatti più tipici della cucina pugliese.

Cosa mangiare in Puglia come primo piatto: non solo le orecchiette

Naturalmente inizieremo questo elenco dal piatto più conosciuto di tutti ma, continuando a leggere, scoprirete una Puglia ricchissima di varietà.

Le Orecchiette alle cime di rapa (ma non solo).

Questo è il piatto principe della cucina pugliese, esportato in ogni dove nel mondo. La pasta deve essere fresca, cucinata molto al dente, e fatta con la semola di grano duro. Si tratta di una pasta che tradizionalmente viene preparata a mano, a forma di piccolo orecchio, e che viene servita con cime di rapa e aglio, cui talvolta vengono aggiunte acciughe oppure salsiccia.

A volte, vengono servite con pomodori secchi e ricotta, oppure con altri condimenti. Quello che è certo è che è un piatto che è necessario assaggiare per vivere a pieno l'esperienza del viaggio.

Le Sagne Ncannulate.

Arriviamo finalmente nella tradizione salentina e, in particolar modo, leccese. Si tratta di una pasta dalla forma attorcigliata (per questo il nome 'ncannulate'), fatta anch'essa con la semola di grano duro.

La tradizione vuole che il condimento sia a base di sugo di pomodoro e ricotta forte, ma nulla vieta che se ne possano trovare anche altre varianti.

La Tiella.

Si tratta di una pietanza tipica della cucina di Bari e può essere paragonata alla paella spagnola. Si tratta infatti di un piatto tipico pugliese a base di riso, patate e cozze e che viene poi insaporito anche con cipolla e pomodoro. La cottura è davvero molto lunga (all'interno di una 'tiella', la padella, che viene posta in forno) ma il sapore risultante è a dir poco divino.

Le linguine ai ricci di mare.

Nella cucina pugliese certamente il pesce non può mancare e questo primo piatto certamente fa innamorare qualsiasi appassionato di questo tipo di sapori. La realizzazione di questo piatto di per sé è molto semplice e prevede semplicemente linguine, ricci di mare e un condimento a base di prezzemolo, olio d'oliva e aglio. Semplice ma d'effetto.

I secondi piatti da non perdere nella cucina pugliese

Anche qui iniziamo dal piatto più noto della tradizione pugliese, ma scopriremo tante gustose alternative.

L'impepata di cozze.

In realtà questo piatto a volte viene servito come antipasto e non come secondo piatto. Si tratta di un gustoso piatto in cui le cozze vengono appena scottate con l'aggiunta di pomodoro, prezzemolo, aglio e peperoncino. Il risultato è una zuppa gustosa ma anche piccante.

Cicorie e fave.

Un secondo piatto della tradizione rurale pugliese, molto semplice e basato su due soli ingredienti, ovvero le fave e le cicorie. Le fave vengono cotte e trasformate in una sorta di purea su cui vengono adagiate le cicorie, dal retrogusto amarognolo. Un connubio di sapori veramente imperdibile.

Lo scapece.

Si tratta di un piatto originario di Gallipoli a base di un pesce piuttosto piccolo che viene fritto dopo essere stato messo in una marinatura di pangrattato, aceto e zafferano. Quest'ultimo conferisce al piatto il suo tipicissimo colore giallo.

E, infine, vogliamo dare uno sguardo ai dolci?

I dolci tipici della tradizione pugliese

Anche in questo caso l'elenco sarebbe piuttosto lungo, ma ne abbiamo selezionati i tre dolci che non si possono assolutamente perdere nel caso di un viaggio iin questa regione.

Il Pasticciotto.

Delizioso e fatto di pasta frolla che viene ripiena di crema pasticceria, è un buonissimo dolce tipico del Salento. Per la sua bontà è ora noto ovunque, sia in Italia sia all'estero.

Le Pettole (o Popizze).

Si tratta di frittelle rotonde che è possibile consumare come street food. In certi luoghi, è possibile trovarle nella versione salata, che viene servita come antipasto con pomodoro e olive.

Le Cartellate.

Le cartellate pugliesi sono un dolce della tradizione natalizie, fatte con pasta sfoglia (farina, olio e vino bianco), che viene poi fritta e su cui poi viene spalmato il vincotto fatto con fichi oppure uva.

Certamente dopo questa panoramica le idee su cosa mangiare durante un viaggio in Puglia non mancheranno certamente!

