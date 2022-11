Ormai i Mondiali 2022 si stanno avvicinando, quest’anno con una novità incredibile: per la prima volta hanno salutato la bella stagione per accogliere a braccia aperte l’autunno. Questo in quanto verranno ospitati da un paese molto caldo, il Qatar, situato a Oriente. L’Oriente da sempre ci affascina e incuriosisce: un mondo così lontano dalla nostra realtà, dai nostri costumi, dalle nostre tradizioni…

In particolare, in vista del nuovo campionato che farà scalpitare moltissimi tifosi, vogliamo parlare dell’arte culinaria, per immergerci ancora di più nella cultura di un paese che farà parlare molto di sé in questo mese. Eccovi dunque l’elenco dei 7 piatti tipici, piatti che faranno cantare il vostro stomaco.

Quali sono i piatti tipici della cucina del Qatar, il paese che ospiterà i mondiali 2022?

I Mondiali 2022 sono alle porte, per la prima volta pronti a scaldare il freddo della stagione autunnale infiammando gli 8 stadi del Qatar. In vista di quest’occasione speciale, molti staranno pensando a un viaggetto nel paese, oppure staranno cercando informazioni su informazioni per scoprire qualcosa in più. Tra le ricerche più gettonate, c’è di sicuro la cucina, soprattutto per noi italiani amanti della tavola. Per questo motivo, abbiamo pensato a voi e al vostro languorino, presentandovi un elenco all’insegna della cultura e della bontà!

In quest’elenco possiamo trovare un mix gustoso di influenze orientali, arabe e nordafricane, soprattutto nel binomio riso e carne, accoppiata che non può mai mancare sulle tavole visto il clima desertico, ostacolo per lo sviluppo agricolo del paese. Non dimentichiamoci delle componenti delle culture nomadi e beduine, ingredienti che danno un sapore nuovo a questa miscela culinaria, con una varietà infinita di spezie.

I 7 migliori piatti tipici della cucina del Qatar per arrivare preparati nel paese

Molti sono i piatti tipici della cucina del Qatar, piatti che per la loro particolarità si sono aggiudicati un posto speciale nella cultura del paese. Tuttavia, in quest’elenco all’insegna del gusto, ne abbiamo selezionati 7, che siamo sicuri vi incuriosiranno molto.

Machboos

Al primo posto in questa lista troviamo il piatto nazionale per eccellenza, una specialità che caratterizza le tavole dei ristoranti e delle case dei quatarioti. Si tratta del machboos, la cui ricetta prevede la combinazione di carne di pollo, agnello o cammello e un mix di verdure e mandorle. Punto forte della cucina araba, le spezie non guastano mai, e donano al piatto un gusto innovativo e ancora più tipico.

Saloona

La caratteristica tipica di questo piatto? La piccantezza, che dona un sapore particolare a questo stufato di carne e/o verdure, tra cui troviamo per lo più pomodori, melanzane, carote e patate. Per rendere il piatto ancora più gustoso, non rinunciate al pane oppure al riso!

Warak enab

In quest’elenco non possono assolutamente mancare questi stuzzichini molto diffusi, il cui ingrediente per eccellenza sono le foglie di vite riempite con carne speziata e, ovviamente, riso, quasi a creare degli involtini per spezzare la fame negli spuntini della giornata. In questa pietanza all’insegna della comodità si possono trovare anche pepe, aglio e coriandolo, spesso serviti con fette di limone.

Kousa mahshi

In questo piatto a base di zucchine caratteristiche sono le influenze mediorientali. Si tratta di una pietanza in cui le zucchine sono farcite con carne trita di agnello e insaporite con menta, prezzemolo e altre verdure. Anche i vegetariani possono godere di questa ricetta, utilizzando come ripieno delle zucchine i ceci al posto della carne. I kousa mahshi si sposano perfettamente con yogurt oppure con un concentrato di pomodoro fatto a casa.

Ghuzi

Piatto originario dell’Iraq, è costituito da agnello arrosto che funge da velo sopra riso, verdure, uvetta e noci arrostite. Un mix piuttosto curioso e interessante che siamo certi soddisferà le vostre voglie.

Margoog

In questo mix di verdure non possono mancare zucchine, carote, melanzane, pomodori, patate e carne, ingredienti cotti in brodo ovviamente assieme alle immancabili spezie. Parte della pietanza sono anche dischetti di pasta che assorbono i profumi del piatto.

Umm ali

Ultimo per quest’elenco – ma di certo non nella cucina quatariote – è l’umm ali, pietanza che interessa spesso le festività. Si tratta questa volta di un dolce, in particolare di un budino il cui ingrediente chiave è il pane, unito a frutta secca, uvette, zucchero e latte. In particolare, il pane viene cotto al forno lentamente, al fine di conferirgli croccantezza attraverso una crosticina. Infine, si spolvera cannella oppure zucchero a velo al di sopra del budino.