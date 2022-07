Abbronzatura perfetta e duratura: come averla? Ecco cosa mangiare per aumentare la produzione di melanina e assicurarsi una tintarella perfetta per tutta l'estate.

L’estate è ormai entrata nel pieno sia per gli studenti – che hanno ormai terminato le lezioni o gli esami – sia per i lavoratori che si apprestano a partire per le vacanze.

Per moltissimi italiani il periodo estivo è il momento perfetto per divertirsi, staccare la mente dai problemi e dalla routine quotidiana, ma soprattutto per abbronzarsi al sole e per godersi un bagno a mare. Come fare per mantenere a lungo la pelle scura?

Sole, mare, abbronzatura sono i temi più “caldi” del momento. Soprattutto per le donne, mantenere l’abbronzatura difficilmente ottenuta restando al sole per ore ed ore è fondamentale.

Cosa si può mangiare per aumentare la melanina? Ecco una lista completa dei cibi che permettono di aumentare la produzione di melanina per mantenere la pelle più scura per tutta l’estate (e non solo).

Melanina: cos’è e perché è importante per l’abbronzatura

Prima di addentrarci nei cibi che permettono di mantenere a lungo la pelle più scura, è bene capire che cos'è la melanina e perché è un fattore importante per quanto riguarda l’abbronzatura. Si tratta di un pigmento che determina il colore della pelle ed è proprio il responsabile dei diversi fototipi umani. Se carente, per assenza o difetto dell’enzima, può determinare l’albinismo.

Grazie alla produzione di questo pigmento il nostro corpo ottiene una sorta di scudo o barriere fotoprotettiva rispetto – per esempio – ai raggi solari: in questo modo è possibile prevenute le malattie della cute oppure quelle di carattere degenerativo.

La melanina viene generata dai melanociti, che possono produrre tre diverse tipologie di pigmenti: la feomelanina, la neuromelanina e l’eumelanina.

Melanina: diverse tipologie per determinate il fototipo

Come abbiamo appena accennato, esistono tre tipologie differenti di pigmenti che sono in grado di identificare diversi fototipi. Ogni essere umano ha il proprio fototipo, ovvero un coloro della pelle (più chiaro o più scuro) associato ai propri tracci tipici: occhi, capelli, pelle…

La feomelanina è generalmente associata ai soggetti con la pelle chiara oppure a coloro che hanno i capelli rossi. Per queste persone l’abbronzatura può trasformarsi in scottatura: per proteggersi, quindi, è bene scegliere la giusta crema solare, con una protezione piuttosto elevata.

L’eumelanina, invece, è maggiormente presente nelle persone che presentano la pelle più scura e permette un’abbronzatura più veloce, diminuendo il rischio di scottatura. La carenza di eumelanina nell’organismo, infatti, porta alla comparsa delle lentiggini.

Infine, la neuromelanina ha una struttura non ancora ben conosciuta: secondo gli ultimi studi, pare che si tratti di un pigmento in grado di proteggere le nostre cellule da sostanze particolarmente nocive per l’organismo.

Come stimolare la sua produzione

Non tutti sanno che ci sono degli alimenti e dei cibi particolarmente adatti per mantenere a lungo la pelle scura, per favorire la produzione di melanina e al tempo stesso per rendere l’abbronzatura stabile più a lungo. Per quale motivo?

Questi cibi sono particolarmente adatti per stimolare la produzione di melanina proprio per la ricchezza di vitamina A presente al loro interno.

Non solo: per stimolare la sua produzione – oltre all’esposizione al sole – è bene mantenere un regime alimentare corretto, consumare molta frutta e verdura, e bere molta acqua (almeno due litri al giorno).

Utilizzare una crema di protezione prima, durante e dopo l’esposizione è essenziale per poter prevenire arrossamenti, scottature e bollicine sulla pelle.

Cosa mangiare per mantenere la pelle scura

Cosa mangiare per mantenere la pelle più scura? A stilare la classifica dei 10 alimenti che non possono mancare per mantenere a lungo l’abbronzatura è stata Coldiretti, che ha ricordato come a una corretta alimentazione va associato anche un corretto stile di vita.

Al primo posto tra i cibi da mangiare per mantenere la pelle scura e assicurarsi un’abbronzatura a lungo termine ci sono le carote, che contengono 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di polpa.

Abbinato a queste ultime ci sono anche il radicchio, che contiene circa la metà delle vitamine presenti nelle carote (500-600 microgrammi ogni 100 grammi di prodotto), le cicorie e le lattughe (tra i 200 e i 260 microgrammi di vitamina A).

Passando alla frutta, invece, le albicocche e i meloni gialli sono i cibi migliori da mangiare per mantenere l’abbronzatura più a lungo: questi alimenti contengono rispettivamente 350-500 e 200 microgrammi di vitamine.

Scendendo nella classifica troviamo anche altri alimenti quali il sedano (con circa 200 microgrammi di vitamina A), i peperoni (100-150 microgrammi), i pomodori (50-100 microgrammi), le pesche (100 microgrammi), i cocomeri e le ciliegie (20-40 microgrammi).

Cosa mangiare per mantenere a lungo l’abbronzatura: ricette semplici

Il consumo di frutta e verdura, come abbiamo visto, è essenziale per mantenere a lungo l’abbronzatura e per assicurarsi la pelle scura per tutta l’estate.

Questi alimenti, infatti, sono ricchi di Sali minerali e sono in grado di proteggere il nostro corpo da disturbi, oltre a permetterci di rimanere in forma e combattere i radicali liberi, per gambe perfette in ogni momento.

Tra le migliori ricette da realizzare con questi ingredienti ci sono sicuramente le insalate, specialmente se arricchite con carote, lattughe. Cicorie, pomodori; ma anche gli smoothie e la macedonia per uno sfizio di metà pomeriggio.