Praga è una di quelle città che fa sognare al solo pensiero. Adagiata sulle sponde del fiume Moldava, la capitale ceca si distingue per un fascino che sembrano possedere solo i luoghi delle fiabe. Cosa mangiare, però, nel corso di un viaggio a Praga?

Se ci si pensa potrebbe venire in mente sono una grande quantità di cannella che potrebbe scoraggiare anche il più appassionato di quest'antica spezia.

Scopriremo, invece, che la Repubblica Ceca è una terra ricca di così tanti stimoli anche dal punto di vista gastronomico. E la cannella è presente, ma certamente non sarà l'unica cosa che ricorderete di questo viaggio se proverete i piatti tipici di cui parleremo nell'articolo.

Cosa mangiare a Praga: i cibi e i piatti tipici da assaggiare

Nella cucina tipica di Praga non mancano certamente numerosi piatti a base di carne, di patate, e moltissime zuppe. Non mancano nemmeno numerose alternative per quanto riguarda i dolci, alcune delle quali sono giunte anche in Italia.

Scopriamo i piatti più famosi della tradizione di Praga.

1. Il Prosciutto di Praga

Conosciuto in ogni angolo del mondo, questo prosciutto di maiale affumicato è onnipresente a Praga. Se quando siete in viaggio diffidate dal provare nuovi sapori, non potete rinunciare a questo gustoso prosciutto.

Viene servito al ristorante con riso e patate, ma anche come street food all'interno di saporiti panini imbottiti.

2. Il gulash o (gulasch)

In verità, l'origine del gulash è ungherese e non ceca. Ora è diffuso in buona parte dell'Europa, dall'Austria alla Russia con alcune varianti. Mentre in Ungheria, questo piatto è molto speziato, in Repubblica Ceca il sapore è leggermente più dolce.

Si tratta di una specie di spezzatino di manzo o di cervo che viene servito con patate, cipolle e paprika. La carne viene cotta così tanto a lungo da risultare quasi sfilacciata. In alcuni ristoranti è possibile addirittura mangiare l'alternativa vegetariana.

Viene solitamente accompagnato al pane oppure a gustosi gnocchi ripieni.

3. Il Vepřo-knedlo-zelo (pronunciato 'vepsconedloso')

Si tratta di uno dei piatti della cucina tradizionale ceca più noti a Praga.

Il Vepřo-knedlo-zelo è un arrosto di maiale aromatizzato alla paprika e pancetta che viene servito con gnocchi di pane e crauti.

Si può mangiare sia nei chioschi lungo la strada, sia nei ristoranti e birrerie.

4. Lo Svíčková na smetaně

Anche in questo caso parliamo di un arrosto di manzo, ma questa volta è aromatizzato al lardo.

Le varianti con cui viene proposto questo piatto sono diverse tra di loro, ma normalmente viene inclusa una salsa di panna, i knedlík (che sono di nuovo questi gnocchi di pane simili a canederli), un po' di marmellata di mirtilli, panna acida e una fetta di limone.

5. Lo Obložené chlebíčky

Dopo tanti piatti di arrosto di carne, ecco un piatto tipico di Praga un po' diverso.

Lo Obložené chlebíčky è infatti un panino aperto tipico di Repubblica Ceca e Slovacchia. Viene spalmato con del burro e poi farcito con diversi ingredienti. Possono essere uova sode, prosciutti, ma anche pomodori, foglie di insalata e formaggi.

Tipicamente viene servito in occasione come antipasto durante le feste, ma spesso viene consumato anche per colazione o pranzo.

6. Lo Smažený sýr

Anche i vegetariani possono assaggiare questo piatto. Si tratta infatti di polpette di formaggio fritto, che vengono proposte con patatine e insalata.

Sono un tipico street food non solo di Praga, ma anche della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Viene spesso definito come una specie di mozzarella in carrozza.

7. I Knedlíky (o Spekové knedlíky)

In Germania vengono chiamati Knödel oppure Kloß e si tratta degli gnocchi di pane che abbiamo visto accompagnare quasi ogni piatto. In un viaggio a Praga è praticamente cosa certe riuscire ad addentarne uno.

Sono una specie di salsicciotto di pane che viene cotto in acqua e poi tagliato a fette.

Molti li paragonano ai canederli e l'influenza sicuramente c'è, ma si tratta di due piatti che ora hanno ciascuno la propria identità.

8. La Bramborová Polévka

E veniamo finalmente alle zuppe!

La Bramborová Polévka è infatti la zuppa di patate più popolare. Viene preparata con aglio e un po' di origano e contiene verdure come carote e sedano, ma anche funghi.

9. La Česneková Polévka

Un'altra zuppa buonissima, ma questa volta a base di aglio! Viene insaporita con prezzemolo, maggiorana e pepe.

Viene presentata con una discreta quantità di crostini di pane.

10. Il Trdelník

Eccoci ai dolci. Sicuramente questo è il più famoso dolce tradizionale e si presenta come un rotolo di pasta dolce servito caldo. Lo si mangia soprattutto d'inverno ed è immancabile nei tradizionali mercatini di Natale.

Viene spolverato con una generosa dose di zucchero, cannella e granella di nocciole.

11. Il Palačinky

Questo dolce sembra una via di mezzo tra i pancake e le crepes. Si preparano semplicemente con farina, uova, latte e zucchero e vengono serviti con il topping preferito. Può essere la marmellata o il gelato, ma anche solo zucchero o mandorle.

12. I Ovocné Knedlíky

I gnocchi di pane che abbiamo visto poco fa vengono serviti anche nella loro variante dolce. In questo caso vengono farciti con la frutta (molto spesso prugne).

Dopo questa carrellata, quale piatto tipico di Praga desidererai assaggiare durante il tuo viaggio?

