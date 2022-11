Sana alimentazione e allenamento sono importanti per chi vuole avere una forma fisica invidiabile. Ma bisogna prestare attenzione a cosa mangiare prima di un allenamento per ottenere il massimo risultato. Ecco dritte e consigli dei migliori esperti del settore sui migliori alimenti da assumere prima di una seduta di allenamento.

Sana alimentazione e allenamento sono importanti per chi vuole avere una forma fisica invidiabile. Ma bisogna prestare attenzione a cosa mangiare prima di un allenamento per ottenere il massimo risultato. Vediamo quali sono i consigli e le dritte degli esperti del settore sui migliori alimenti da assumere prima di una seduta di allenamento.

Il concetto di sana alimentazione va di pari passo con il concetto di forma fisica perfetta. Imparare a mangiare è importante. Altrettanto importante è però conoscere cosa mangiare prima di praticare sport e fitness ottenendo così il massimo dagli allenamenti anche grazie al cibo.

È opportuno quindi capire cosa e quando mangiare prima degli allenamenti. Molto spesso si rischia di mangiare troppo poco o troppo. Naturalmente la giusta scelta sta nella via di mezzo, perché mangiare troppo poco aumenterebbe il rischio di sentirsi deboli, mentre mangiare troppo si correrebbe il rischio di sentirsi appesantiti.

Mangiare cibi pesanti e difficili da digerire o fare allenamento a stomaco vuoto non è proprio ciò che consigliano gli esperti prima di fare attività fisica.

A ciò va aggiunto che una sana e giusta alimentazione aiuta a migliorare le prestazioni in palestra e dare maggiore resistenza.

Ecco allora i trucchi e i consigli degli esperti su cosa mangiare in fase pre allenamento e i cibi da mangiare dopo la palestra per recuperare le energie sperse.

Cosa mangiare prima di un allenamento? Gli esperti svelano: questi gli alimenti migliori

Cosa mangiare prima di fare attività fisica? È di fondamentale importanza farsi questa domanda perchè alimentazione, salute e sport viaggiano di pari passo.

La prima cosa da fare è senza alcun dubbio non saltare i pasti né prima né dopo una sessione di allenamento. Va sfatato il mito che digiunare prima di una seduta in palestra possa velocizzare il dimagrimento, anzi fare allenamento dopo aver digiunato farà aumentare la fame.

Per affrontare in maniera corretta un'attività fisica allora bisogna avere l’energia adeguata ricavata da alimenti ricchi di carboidrati, zuccheri e proteine. Senza i necessari nutrienti il corpo non avrebbe l’energia giusta per affrontare gli sforzi dell’allenamento.

Fare allenamento a digiuno può provocare crisi ipoglicemiche e catabolismo muscolare. Quindi prima di qualsiasi attività fisica il pasto principale dovrà essere composto da alimenti ricchi di carboidrati complessi e fibre, come i cereali tipo orzo, avena, farro, segale, riso, ma anche pasta e pane integrali, legumi, frutta e verdura a foglia verde.

Va specificato che l’energia giusta da assorbire dipende anche dal tipo di sport e allenamento praticato e dal conseguente sforzo fisico sostenuto.

Cosa mangiare nei pasti principali prima della palestra

Avete deciso di allenarmi di prima mattina e volte sapere cosa potete mangiare?

Prima di capire cosa mangiare bisogna considerare che tipo di allenamento si praticherà, la durata, la forma fisica e l’età.

La colazione è consigliata farla un’ora prima della sessione di allenamento. I cibi da assumere possono variare da un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt greco, che contiene i nutrienti necessarie alla crescita muscolare, qualche fetta biscottata, pancake con marmellata o miele. Sono consigliati anche i cereali come i fiocchi di avena.

Terminata la sessione di allenamento è opportuno fare uno spuntino con frutta secca tipo mandorle oppure una spremuta reintegrando cosi l’energia persa.

Se invece avete deciso di allenarvi dopo il pranzo o la cena gli alimenti da mangiare prima di una sessione di allenamento dovrebbero essere composti da pasta o riso, cioè amidi e da vitamine, fibre e minerali evitando grassi e limitando il sale.

Consigliatissimi il pesce o le uova, ma anche le carni bianche, petto di pollo o tacchino. Il tutto accompagnato da insalata o verdure al vapore.

Ottima la quinoa e le patate, soprattutto se dolci perché ottimi per aumentare la massa muscolare,

Se l’allenamento invece è fatto di sera, il consiglio degli esperti è di fare un pasto leggero con verdure crude, carote, pomodori ed insalata ma anche frutta fresca come banane e frutta secca. Come per il pranzo ottimi sono pesce, verdure, come zucchine o legumi.

Attenzione, non esistono alimenti preferiti o miracolosi. È opportuno sapere che il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti necessari affinché stia bene.

Non solo alimenti, ottime anche le bevande reidratanti: ecco quali

Cosa è opportuno bere prima di una sessione di allenamento? Gli esperti consigliano naturalmente di mantenere un’ottima idratazione perché attraverso il sudore si perdono molti minerali.

Gli esperti consigliano di bere circa 500 ml di acqua un’ora prima dell’allenamento. No a bevande gassate e dolci o alcoliche.

Ottimo il latte senza zucchero e il latte di cocco, senza dimenticare le acque aromatizzate con frutta fresca, come fragola, more, mirtilli. Altre bevande ottime prima o dopo la sessione di allenamento sono succo di anguria, succo d'uva, e succo di ciliegie.