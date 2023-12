Archiviato definitivamente il Natale è già tempo di pensare alla Befana. Ormai tutti conoscono la storia di Babbo Natale, meno nota è la storia della Befana?

C’è chi dice che sia sua moglie chi la ritiene una mistificazione. Certo è che la vecchietta con la scopa e tutta ricurva è una figura tipicamente italiana.

Secondo la leggenda questa a cavallo di una scopa volante, fa visita ai bambini durante la notte a cavallo tra il 5 e il 6 gennaio, preannunciando l’Epifania preannunciando l’arrivo dei Re Magi a Betlemme, carichi di doni per il Bambino Gesù.

In realtà la leggenda la associa ai Re Magi: alla vecchietta si sarebbero rivolti i 3 Re per avere informazioni per trovare Gesù.

L’anziana signora però si sarebbe rifiutata di accompagnarli: pentita usci però in fretta e furia con un cesto di dolci cercando i 3 Re Magi, ma avendo capito di non poterli rintracciare inizia a distribuire dolci sperando di incrociare Gesù.

Questa vecchietta, dunque dovrebbe saper distinguere tra i bambini buoni e quelli che cattivi: ai primi porta dolci e giocattoli e a quelli cattivi carbone il tutto in apposite calze.

Ma se siete stufi dei soliti dolci, potete riempiere la calza in maniera alternativa, anche con prodotti salati. Quali? Scopriamolo insieme.

Una Calza della Befana diversa è possibile: ecco 10 idee per crearne una salata

Nulla vieta di regalare una calza personalizzata con il fai da te, evitando perciò di acquistare quelle già preparate, scegliendo in autonomia quali doni riservare alle persone amate.

Per chi non ama i dolci, meglio ricorrere ad una calza salata. Basterà recarvi al supermercato è comprare patatine o altre idee confezionate ma potete anche preparare qualcosa in casa tipo i pop corn fatti in casa.

Potete inserire anche Arachidi, Pistacchi e Mandorle tostate ma anche taralli, Salatini, crackers aromatizzati, Grissini, Crostini, Focaccine, Schiacciatine, Formaggini monodose, Salamini, Wurstel, Olive in salamoia, Patè di tonno, olive, pomodori secchi.

Cose sane da mettere nella calza della Befana

Ma se volete evitare oltre ai dolci anche qualsiasi altro sfizio potere anche optate per una Calza della Befana salutare.

Potrete mettere al proprio interno:

• Sacchettini di frutta secca

• Mandarini

• Fichi secchi

• Frullati in bottiglia

• Cioccolato fondente all’85% (almeno)

• Chips di mela

• Burro di arachidi

• Marmellata senza zucchero

• Datteri

• Tisane

• Infusi

La frutta secca potrebbe essere un’ottima alternativa per riempire la calza perché fonte di vitamine, fibre e sali minerali.

Possiamo riempire la calza con diversi tipi di tè, tisane dimagranti e rilassanti, oppure piccoli sacchetti di zenzero con cui realizzare un'ottima bevanda per combattere raffreddore e influenza con l’aggiunta di qualche biscotto integrale biologico.

Calza della Befana per adulti, potete preparare anche una calza alcolica

Per discostarvi dalla tradizionale calza potete anche preparare una calza tutta nuova.

Per esempio potete preparare una calza alcolica da riempire con una birra artigianale, con mini bottigliette di prosecco o di liquore oppure con dei cioccolatini al liquore.

Ma se siete dei bravi cuochi potete cimentarvi anche nella preparazione di una calza gastronomica.