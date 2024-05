Al giorno d’oggi, i buffet vanno di gran moda. Non offrono soltanto cibo ottimo, ma garantiscono anche una certa libertà ai partecipanti. Dagli eventi più o meno formali ai matrimoni, passando per i ristoranti e le navi da crociera: pasti di questo tipo si utilizzano in tutte le circostanze. E’ per questo che vogliamo parlare di cosa non fare al buffet: vediamo quali sono i 7 errori da evitare.

Cosa non fare al buffet? Gli errori da evitare

Dagli antipasti ai primi, passando per i secondi e i dolci: ai buffet si può trovare di tutto. Mentre un tempo erano poco gettonati perché i grandi incontri – dalle cene di lavoro ai pranzi di nozze – dovevano avvenire rigorosamente al tavolo, dove si restava seduti e impietriti per ore, oggi vanno per la maggiore. Banchetti di questo tipo, infatti, garantiscono ai partecipanti una certa libertà, rendendo il tutto più piacevole e invitante. E’ proprio per questo che vogliamo vedere cosa non fare al buffet, perché il galateo, checché se ne dica, vale anche per pasti ‘frugali’.

Dress code: ci sono regole anche per il buffet

Anche se parliamo di buffet, l’educazione impone di presentarsi con un abbigliamento accettabile. Questo significa che, se organizzati in piscina, sulla nave da crociera o in altri contesti informali, a questi banchetti bisogna sempre sfoggiare un look decente. Le donne dovrebbero evitare di presentarsi in bikini, mentre gli uomini a petto nudo. Le donzelle possono indossare un kaftano, mentre i maschietti una camicia o una semplice t-shirt. Insomma, decoro è la parola d’ordine.

Evitare i momenti di maggiore affluenza

Per godersi davvero un buffet, ad esempio su una nave, è consigliato evitare i momenti di maggiore affluenza. Generalmente, sulle imbarcazioni ci sono diversi posti dove mangiare ed è inutile fare lunghe file o sgomitare per assicurarsi la ricetta preferita. Se avete qualche dubbio, chiedete consiglio al personale di bordo.

Vietato portare via i vassoi dal buffet

Terza cosa da non fare assolutamente al buffet è portare via i vassoi delle pietanze. Anche se una ricetta dovesse piacervi particolarmente, avete un piatto da riempire più e più volte. Ricordate che l’ingordigia è un pessimo bigliettino da visita e ci sono altre persone che potrebbero avere i vostri stessi gusti culinari. Inoltre, comportandovi correttamente eviterete di mettere in difficoltà lo staff che lavora al banchetto.

Mai sprecare cibo, anche quando non siete voi a prepararlo

Un altro atteggiamento sbagliato, sia al buffet che in qualunque altro banchetto, è riempire il piatto con il rischio di lasciarlo pieno. E’ meglio prendere le pietanze un po’ per volta, piuttosto che gettarle perché si è sazi. Date la precedenza alle prelibatezze che vi piacciono di più e limitate gli sprechi.

L’igiene al primo posto

Prima di servirvi, così come fareste a casa, igienizzatevi le mani. Dopo il Covid, i dispenser con il gel igienizzante sono presenti in tutti i locali che si occupano di ristorazione, anche a bordo delle navi. Fatelo più volte durante il banchetto perché in situazioni di questo tipo le malattie si diffondono facilmente.

Non mischiate gli utensili

Sesta cosa da non fare ai buffet è mischiare gli utensili di portata, magari spostandoli da un vassoio all’altro a vostro piacimento. Per voi potrebbe essere normale, ma ad altri potrebbero infastidirsi. Inoltre, in questo modo rispetterete anche il lavoro dei camerieri, che altrimenti dovrebbero avere mille occhi per risolvere i vostri guai ed evitare richiami.

Cambiate i piatti in base alle pietanze

Infine, ricordate di non usare sempre lo stesso piatto, cambiandolo in base alle pietanze. Mescolare troppi alimenti non è consigliato, specialmente per una questione di contaminazioni.