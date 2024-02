Cosa non mangiare in Quaresima? I 2 cibi da evitare per la Chiesa Cattolica

Cosa non mangiare in Quaresima? Ecco quali sono i cibi che non si possono consumare fino a Pasqua secondo la Chiesa Cattolica.

Finiti i bagordi del Carnevale si entra in Quaresima, almeno questa è la realtà per quanti sono credenti. Essendo un periodo di purificazione, ci sono alcune regole alimentari da rispettare. Vediamo cosa non mangiare nei quaranta giorni che precedono la Pasqua.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità Sommario:

1. Cosa non mangiare in Quaresima secondo la Chiesa Cattolica 2. Quali sono le regole della Quaresima? 3. Cosa non si mangia il giorno delle Ceneri?

Cosa non mangiare in Quaresima secondo la Chiesa Cattolica

La Quaresima inizia subito dopo Carnevale, con il Mercoledì delle Ceneri, e termina a Pasqua. Per i credenti si tratta di un periodo molto importante, di penitenza e rigore, che prepara alla risurrezione di Cristo. Non stupisce, quindi, che alcune persone scelgano di fare fioretti proprio durante questi quaranta giorni. Qualcuno sceglie di non bere, altri di non fumare. Nella maggior parte dei casi si tratta di privazioni che, in un certo senso, mettono a dura prova il corpo e lo spirito. Tralasciando le promesse del singolo, cosa non mangiare in Quaresima secondo la Chiesa Cattolica?

Rispetto a tanti anni fa, oggi le restrizioni sono pochissime. Nei quaranta giorni che precedono la Pasqua, i credenti non devono consumare carne. Inoltre, sono chiamati ad osservare il digiuno. Per quanto riguarda gli alimenti, sono 2 i cibi che devono essere banditi dalla tavola:

• carne;

• salumi e insaccati.

Anche se parliamo di due alimenti, sono molti di più. Nella categoria salumi e insaccati, infatti, rientrano tante prelibatezze. Chiarito quali sono i cibi da non mangiare in Quaresima, una precisazione è d'obbligo: queste regole non valgono per tutti i quaranta giorni che precedono la Pasqua.

Quali sono le regole della Quaresima?

L'astinenza dalla carne e il digiuno non riguardano tutta la Quaresima, ma soltanto alcuni giorni. Il Mercoledì delle Ceneri non si mangia carne e si pratica una sorta di digiuno, ossia: si salta il pranzo o la cena. Questo significa che sono concessi colazione e un pasto a scelta tra quello delle 13 e il serale. Lo stesso schema si ripete ogni Venerdì Santo, fino a Pasqua.

Mentre i fedeli dai 18 ai 60 anni in buona salute sono chiamati all'astinenza dalla carne e al digiuno, i ragazzi tra i 14 e i 18 anni possono saltare il digiuno e limitarsi ad evitare la carne. Considerando che stiamo parlando di un periodo di purificazione e penitenza, molti credenti scelgono di vivere i quaranta giorni fino a Pasqua con altre privazioni. In linea di massima, evitano alcolici, dolci, fumo e tutte le altre cose che vengono considerate un piacere.

Cosa non si mangia il giorno delle Ceneri?

Il Mercoledì delle Ceneri, che segue il Martedì Grasso e apre il periodo di Quaresima, non si mangia la carne. Ovviamente, sono compresi affettati e insaccati. Inoltre, si pratica il digiuno parziale, ossia si fa colazione e un solo pasto, a scelta tra pranzo o cena.