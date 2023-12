Questi 8 alimenti non vanno mangiati dopo le 18: ecco il segreto per perdere peso

C’è da scommetterci che tra i buoni propositi per l’anno nuovo c’è senza dubbio quello di dimagrire. Allora, iniziamo con qualcosa di semplice e poco impegnativo, vale a dire imparare a distribuire al meglio i pasti durante la giornata.

Innanzitutto, è bene sapere cosa mangiare la sera. Perché uno dei segreti per perdere peso sta proprio nell’evitare alcuni alimenti dopo le 18.

Ecco quali.

Cosa non mangiare la sera per dimagrire

I benefici di alimentarsi in maniera corretta alla sera, senza appesantirsi, vanno oltre il fatto di non prendere peso. Infatti, mantenersi leggeri aiuta anche ad evitare gonfiore e cattiva digestione nonché a dormire meglio.

Ma, in questa sede, ci concentriamo sul vantaggio di non ingrassare (e in alcuni casi, addirittura di riuscire a dimagrire), evitando di mangiare questi alimenti dopo le 18.

Cosa non mangiare a cena per dimagrire:

1. Formaggi grassi e stagionati. Sicuramente da bandire a cena ma è bene mangiarli con moderazione anche a pranzo oppure a colazione. Meglio optare per versioni naturalmente più leggere come la ricotta. 2. Carni grasse. L’unica carne ammessa per la cena, per restare leggeri e dimagrire, è quella bianca come ad esempio un petto di pollo ai ferri, accompagnato da verdure di stagione. 3. Cibi fritti. Anche in questo caso, il fatto che la frittura non è consigliata a cena non significa che invece si può abusarne a pranzo. Questa modalità di cottura deve restare un’eccezione, ad esempio per delle patatine ogni tanto oppure delle crocchette di riso o delle polpette nel weekend. 4. Cibo piccante. Aggiungere del peperoncino per insaporire le varie portate non è sbagliato ma alla sera è in grado di disturbare il sonno. Meglio optare allora per delle erbe aromatiche come prezzemolo, salvia, origano, rosmarino e basilico, salvia e alloro. 5. Verdure crocifere. Consigliate per tutti perché ricche di tantissimi benefici per la nostra salute, sono però da evitare a cena. Fanno parte della famiglia delle crocifere: cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo nero, cavolo rosso, cavolo riccio, cavolini di Bruxelles, broccoli, cime di rapa ma anche la senape, il ravanello, la rucola e il rafano. 6. Pesce sott’olio. Tutto ciò che è in scatola, come tonno, sgombro, salmone, aringhe e via di seguito è da evitare la sera, perché si tratta di pesci grassi più difficilmente digeribili rispetto a quelli bianchi (un filetto di merluzzo o platessa, anche surgelati, va benissimo). E poi sono conservati sott’olio, il che va a peggiorare la digestione serale e notturna. 7. Dolci. Tutto ciò che contiene zucchero non va bene a cena, dai classici dolciumi, ai gelati nonché al cioccolato. Al massimo, per chi non può fare a meno di concedersi un quadratino, è bene ricorrere al cioccolato sugar free. 8. Insalatone. Questo potremmo definirlo un falso mito dell’alimentazione, dal momento che tutti considerano l’insalata un vero e proprio toccasana per l’organismo. Ebbene, senza dubbio fa bene mangiarla ogni giorno ma solo a pranzo. Le verdure crude sono molto più complesse da digerire, rispetto a quelle cotte, pertanto rallentano la digestione, interrompono il sonno e causano gonfiore nell’intestino.

L’importante è evitare sempre e comunque il digiuno serale, nella convinzione sbagliata di depurarsi e dimagrire. Ecco perché i medici affermano che non mangiare la sera fa male.

Cosa succede se mangi la pasta alla sera

Qualcuno avrà sicuramente notato che mancano i carboidrati, in questo elenco. Pasta, pizza, riso, pane. Comunemente si tratta di alimenti che, si sa, non sono amici della linea.

Ma per quanto riguarda i carboidrati da mangiare alla sera, ormai la tendenza sembra essere invertita e si tende a non demonizzarli più. Anzi, rappresentano un vero toccasana per l’organismo, perché aiutano a rilassarsi e a dormire meglio. E poi mettono di buon umore.

Ovviamente, tutto sta a prestare attenzione alle quantità e ai condimenti da utilizzare.

Una porzione di riso integrale con pollo va benissimo, mentre la pizza va mangiata al massimo una volta alla settimana.

Ecco cosa è meglio tra pasta e pizza, per ridurre le calorie.

Inoltre, è sempre preferibile, soprattutto alla sera, prediligere le versioni integrali, che si tratti di una porzione di pennette con verdure o di due fettine di pane.

Cosa si mangia la sera per non ingrassare

Tra non ingrassare, per mantenere il peso forma, e dimagrire ovviamente c’è una bella differenza e anche alimentazione e forza di volontà sono differenti.

La cena ideale prevede carne o pesce bianchi, uova, legumi, latticini freschi, accompagnati da verdure cotte di stagione.

Ecco qualche consiglio su cosa mangiare a cena.

Come appena sottolineato, anche una porzione di carboidrati integrali si può inserire senza problemi nel proprio piano alimentare serale.