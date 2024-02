Cosa non si mangia il mercoledì delle Ceneri? 2 cibi da evitare per la Chiesa Cattolica

Finito Carnevale, si entra nel periodo della Quaresima. Il primo giorno è proprio il Mercoledì delle Ceneri che, secondo la Chiesa Cattolica, comporta alcune rinunce gastronomiche. Vediamo cosa non si mangia in questa particolare giornata.

Cosa non si mangia il Mercoledì delle Ceneri

Per la Chiesa Cattolica, il Mercoledì delle Ceneri, ossia il giorno dopo il Martedì grasso che mette fine al Carnevale, inizia la Quaresima. Come suggerisce il nome, è un periodo di quaranta giorni che finisce proprio con la Pasqua. Va vissuto come un momento di purificazione e penitenza, per cui è anche normale che ci siano dei divieti alimentari. Cosa non si mangia il Mercoledì delle Ceneri?

Prima di vedere quali sono gli alimenti che devono essere banditi dalla tavola, è bene fare una precisazione. La Quaresima, che termina con l'assoluzione dei peccati il Giovedì Santo, non deve essere seguita alla lettera da tutti i fedeli. Sono esentati, ovviamente per quel che riguarda il digiuno e i divieti alimentari, i soggetti che hanno meno di 14 anni e più di 60 anni.

Tutti gli altri, a patto che vivano secondo i precetti della Chiesa Cattolica, dovrebbero seguire alcune regole. Il giorno del Mercoledì delle Ceneri non si mangia la carne e si pratica il digiuno.

Mercoledì delle Ceneri: come si svolge la giornata 'alimentare'?

Entrando nel dettaglio, il Mercoledì delle Ceneri è consentito fare colazione e un pasto, a scelta tra il pranzo o la cena. In sostanza, quindi, non si tratta di un digiuno completo ma parziale. In base alle proprie esigenze, si può scegliere di saltare il banchetto delle 13 o quello serale. Ovviamente, in entrambi i casi non è consentita la carne, affettati compresi. Parliamo di 2 cibi da evitare, ma in realtà, se si considerano le varietà di insaccati & Co, sono molti di più.

Il digiuno deve essere vissuto come un atto di disciplina e volontà di privazione. Ribadiamo che possono praticarlo tutte le persone, malati esclusi, tra i 18 e i 60 anni. Una piccola concessione riguarda i ragazzi dai 14 ai 18 anni, che non devono consumare la carne ma possono saltare il digiuno.

Alcune precisazioni sono d'obbligo. Considerando che la Quaresima è un periodo di purificazione, i fedeli sono chiamati ad astenersi da ciò che può essere considerato impuro/piacevole. La gola rientra tra i sette peccati capitali e, visti i bagordi del Carnevale, sarebbe preferibile non consumare alcolici, dolci e altre prelibatezze considerate gioie per il palato.

Inoltre, il divieto della carne e il digiuno non valgono soltanto per il Mercoledì delle Ceneri ma per tutti i venerdì del periodo di Quaresima.