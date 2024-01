Cosa si mangia il giorno della Befana? Ecco le tradizioni da Nord a Sud dell'Italia

L’Epifania, che si festeggia ogni anno il 6 gennaio, è una festa molto attesa dai grandi per trascorrere un weekend fuori porta ed è amatissima dai più piccoli, poiché con l’arrivo della befana l’aspettativa è quella di ritrovarsi con una calza ricolma di cioccolato o altri dolcetti. Per i palati più sopraffini, inoltre, è possibile persino optare per una calza salata... L'hai mai provata?

In realtà, però, questa giornata è anche dedicata all’adorazione dei Re Magi e ancora prima, quando era una festa pagana, il cibo aveva un ruolo speciale nella sua celebrazione. Proprio per questo motivo, possiamo ancora oggi trovare dei piatti particolari.

Vediamo dunque cosa si mangia nello specifico il giorno della befana nelle varie Regioni italiane.

I piatti tipici del Nord: ecco cosa si porta a tavola il 6 gennaio

In quasi tutte le Regioni ci sono delle ricette della tradizione che vengono riprese nel corso degli anni. Inoltre, molte sono legate ai dolci, preparati appositamente per festeggiare questo giorno. Partiamo dunque da 3 regioni del Nord Italia.

1. Piemonte

In questa regione si può gustare un dolce molto particolare, ovvero la Fugassa d’la Befana. Si tratta di un dolce a impasto morbido che, per la sua forma, ricorda una margherita. Al suo interno vengono nascoste 2 fave: una bianca e una nera.

Chi le trova, però, non vince niente. Infatti, chi trova la fava bianca deve saldare le spese del cibo, mentre chi trova quella nera offrirà da bere.

2. Veneto

Nelle cucine venete il giorno dell’Epifania viene realizzata la pinsa, una pizza di polenta fatta con farina di mais e frutta secca.

Si tratta di una ricetta semplice e improntata al riciclo. È un tipico dolce contadino che nella tradizione viene abbinato a un vino fragolino, servito come vin brulè

3. Liguria

Tipici biscotti della Liguria sono gli anicini (anexin in dialetto). Sono biscotti antichi serviti durante tutte le festività natalizie e accompagnati da un vino dolce nel quale si intingono.

Tradizionale è poi la ciambella dei Re magi, un dolce ricoperto da canditi, uvetta e zucchero.

Cosa si mangia il giorno della Befana nel Centro Italia

Ovviamente non possono mancare le Regioni del Centro Italia, che con le loro prelibatezze offrono piatti che meritano l'assaggio.

1. Toscana

Per preparare l’arrivo dei magi, nella Regione Toscana si realizzato i cavallucci di Siena. Sono dei biscotti morbidi preparati con acqua, zucchero, miele, canditi, anice, noci e lievito.

Tipici e tradizionali sono anche i befanini, frollini a base di agrumi e rhum ricoperti di granella colorata. Sono biscotti tipici delle zone di Lucca e Viareggio.

2. Marche

Immancabile anche la tappa nelle Marche dove, in particolare nella zona di Ancona, vengono preparate le pecorelle. Sono dolcetti di pasta sfoglia che possono avere svariate forme e sono farciti con marmellata, frutta secca, noci tritate o fichi.

Secondo la tradizione, devono essere preparate la sera prima della Befana per essere gustate e per decorare la “palma della befana”, un ramo di alloro decorato con caramelle, cioccolatini, arance e mandarini.

3. Abruzzo

Tra le altre Regioni, poi, non può mancare l'Abruzzo, in cui si possono gustare dei biscotti simili ai cantucci chiamati pepatelli. Sono biscotti della provincia di Teramo preparati non solo il 6 gennaio, ma durante tutte le festività.

Il loro nome deriva dalla ricetta. Tra gli ingredienti, infatti, c’è il pepe nero, accompagnato da miele, farina, cacao, mandorle e scorza d’arancia.

Le specialità del Sud da non perdere durante l'Epifania

Certamente non può mancare neanche il Sud Italia, con alcuni tra i dolci più buoni che si possano assaggiare. Ecco una lista delle Regioni che propongono i dolci migliori.

1. Campania

In Campania è tradizione la preparazione della prima pastiera dell’anno, ma anche gli struffoli non possono mancare.

Si tratta di un dolce composto da numerose palline di pasta fritte nell’olio o nello strutto e avvolte in miele caldo. Vengono tipicamente servite in un piatto formando una ciambella, che viene decorata con frutta candita o confetti colorati.

2. Puglia

In Puglia, invece, ci sono due dolci da provare assolutamente: le cartellate baresi e i purcidduzzi salentini.

Le cartellate sono realizzate con farina, olio e vino bianco secco, dal quale si ricavano delle fettucce di pasta modellate a spirale. La forma, infatti, ricorda una rosa. Dopo la frittura, raccoglierà il vino o mosto cotto.

I Purcidduzzi, o strufoli, hanno invece la forma di piccoli gnocchi e una superficie liscia o rugosa. Dopo la frittura, vengono immersi nel miele bollente e sistemati poi in un piatto con diverse forme.

3. Sicilia

Infine, passiamo anche dalla Sicilia, dove la scelta è molto ampia. Infatti, possiamo gustare i buccellati, la frutta candita o i tipici biscotti di pasta frolla e frutta secca. Tipico di queste zone è anche il torrone di mandorle.

I buccellati, in particolare, vengono preparati in varie forme: circolare, a rotolo o in monoporzioni. Inoltre, gli ingredienti variano a seconda delle zone. Generalmente, però, si tratta di biscotti di pasta frolla ripieni di frutta secca mista, frutta candita o marmellate.

