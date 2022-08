Nonostante se ne parli sempre più spesso di quanto sia fondamentale introdurre tutti i macronutrienti nel nostro fabbisogno giornaliero, la moda delle diete low-carb che puntano ad azzerare l’apporto giornaliero di carboidrati sono ancora molto in voga, ma per quale motivo?

E soprattutto cosa succederebbe al nostro corpo se si smettesse di mangiare pane e pasta? Partendo dal presupposto che il nostro organismo funziona come una macchina e che necessita dell’introduzione di tutti i nutrienti al fine di offrire delle prestazioni ottimali, cerchiamo di fare chiarezza a riguardo.

Cosa spinge a rinunciare al consumo di pane e pasta?

Il primo aspetto che si riscontra potrebbe essere la rapidità con cui si perde peso. Erroneamente, si potrebbe pensare che si stia perdendo grasso, ma attenzione in quanto si parla di perdita di acqua.

Per quale motivo? Questo accade perché i carboidrati ingeriti, vengono integrati nel nostro corpo sotto forma di glicogeno, di cui ogni grammo accumula il peso in acqua dalle tre alle quattro volte. Per questa ragione, nel momento in cui vengono eliminati i carboidrati, il nostro corpo utilizza glicogeno e di conseguenza viene meno l’accumulo di acqua.

Ecco quindi che rispondiamo alla domanda iniziale. Quello che spinge a smettere di mangiare pane e pasta è la perdita di peso sulla bilancia, ma che rimane a tutti gli effetti una perdita di liquidi e non di grasso.

Perché non bisogna eliminare i carboidrati dalla nostra dieta?

I carboidrati come gli altri macronutrienti sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro organismo infatti, sono la fonte di energia primaria per il nostro corpo. Proprio per questo motivo, nel momento in cui decidiamo di tagliare il consumo di carboidrati, l’energia a disposizione diminuirà inevitabilmente e quindi le prestazioni saranno ridotte.

Ma non solo, in quanto i carboidrati contribuiscono anche alla sintesi della serotonina, il così detto “ormone del buonumore”. Nel momento in cui il nostro corpo non riceve carboidrati, anche il benessere mentale ne risente inevitabilmente, anche a livello di concentrazione. Infatti, la principale fonte di energia per il cervello proviene proprio dai carboidrati.

Nel momento in cui se ne riduce il consumo, la mente si annebbia. Questo accade perché al posto dell’energia da carboidrati, vengono utilizzati i corpi chetonici, vale a dire sostanze che permettono al corpo di sopravvivere nei momenti di scarsa disponibilità di carboidrati.

La pasta la sera fa ingrassare? Sfatiamo un mito

Al contrario di quanto ci hanno sempre fatto credere, la pasta la sera non fa ingrassare né compromette il sonno. Anzi, tutt’altro. Infatti, proprio per il fatto di essere carboidrati complessi, la ricerca condotta da l’Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato che mangiare la pasta a cena ne migliora il riposo, soprattutto se stiamo affrontando un periodo stressante e soffriamo d’insonnia.

Inoltre, è da sottolineare un concetto importante: non per forza sono i carboidrati ad essere responsabili dell’aumento di peso, bensì l’eccesso di calorie introdotte. Questo perché quello che conta sono le calorie totali e non la tipologia di macronutriente ed è per questo che sarebbe più opportuno focalizzarci sul “come“ e “cosa” piuttosto che sul “quando” mangiamo.

Per ricapitolare quindi, sì a pasta e pane nelle nostre diete. Cerchiamo di alternare le farine raffinate con quelle integrali, senza escludere nessuna delle due, in quanto in alcuni casi l’eccessivo consumo di fibra impedisce l’assorbimento dei sali minerali.