La differenza tra cotechino e zampone: qual è il migliore per la cena di Capodanno?

A discapito di quello che tutti pensano, cotechino e zampone non sono lo stesso alimento.

Sono due cibi diversi, famosi per far parte della tradizione culinaria legata alle feste natalizie e, soprattutto, al Capodanno.

Sono entrambi insaccati a base di carne, grasso e cotenna macinati , conditi con sale, cannella e noce moscata.

Per questo, a prima vista, sembrano assolutamente identici, in realtà ci sono delle differenze.

La differenza tra zampone e cotechino, ecco gli ingredienti

La tradizione vuole che nel periodo natalizio cotechino e zampone vengano consumati durante pranzi e cene con parenti e amici. Ancora più importante è consumare questi alimenti durante l'ultimo dell'anno.

Il cotechino e lo zampone sono prevalentemente realizzati da un macinato a base di:

• carne magra , in genere di poco pregio (spalla, coscia e testa)

• carne grassa (gola e guanciale)

• cotenna

Al battuto vengono aggiunti: sale, vino, pepe e spezie.

Il vero tratto distintivo che differenzia i due alimenti, rendendoli simili, ma non uguali, è l'involucro esterno.

Il cotechino è infatti insaccato nel budello di maiale, assomiglia a un salame e il suo gusto rimane molto delicato: si scioglie in bocca!

D'altra parte lo zampone, come si può benissimo intuire dal nome che assume l'alimento, viene inserito nella zampa anteriore del maiale. In questo caso la cotenna della zampa rimane croccante dopo la cottura, e si amalgama bene con il ripieno.

Entrambi sono alimenti che necessitano di una cottura molto lunga: almeno 3 o 4 ore, a meno che non si tratti di alimenti precotti, che richiedono tempi più brevi.

Per capire se l'alimento (che sia cotechino o zampone) è cotto basta fare il test dello stuzzicadenti: se entra con facilità fino al centro dell'insaccato, allora è pronto.

Perché questi alimenti vengono consumati durante Natale e Capodanno?

La tradizione contadina prevede che durante il giorno in cui si festeggia Santa Lucia, il 13 dicembre, il maiale debba essere macellato.

Per l'occasione venivano preparati salumi e insaccati da consumare durante l'anno: alcuni di questi, grazie alla stagionatura, sarebbero durati dei mesi.

Il cotechino e lo zampone, invece, avevano una durata minore. Oltre a questo venivano considerati particolarmente prelibati: per questo dovevano essere consumati entro Capodanno, perché non potevano durare oltre quella data, e quale momento migliore per consumare certe prelibatezze?

Dopo tutti i deliziosi cibi assaporati durante il cenone di Natale, ancora adesso la tradizione viene mantenuta: zampone o cotechino vengono consumati entro l'ultimo dell'anno.

Qual è la storia del cotechino e dello zampone

Secondo quanto tramandato da generazioni, lo zampone sarebbe un “cotechino sbagliato”.

La sua nascita si deve a Pico della Mirandola che, durante il periodo dell’assedio papale, inventò il cotechino conservato nella zampa: rimasti agli abitanti di Mirandola solo i maiali, si decise di macellarli e conservare le carni nella zampa.

Ebbene, questa soluzione è diventata un secondo piatto tipico che caratterizza la festività del Capodanno.

Attenzione: devi tenere a mente che lo zampone richiede un procedimento più complesso di preparazione in quanto, essendo insaccato nella zampa del maiale, richiede una pulizia meticolosa.

Cotechino o zampone: quale scegliere per l’ultimo dell’anno?

Il cotechino, essendo un insaccato piuttosto grasso a base di carne di maiale simboleggia ricchezza e abbondanza. Durante Capodanno viene spesso associato alle lenticchie, che invece dovrebbero portare fortuna nell'anno nuovo, secondo una tradizione millenaria che risale ancora all'antica Roma.

Un'ottima accoppiata per aprire l'anno nuovo!

Allo stesso modo, le lenticchie possono essere associate anche allo zampone all’inizio del nuovo anno. La ragione? La stessa che abbiamo visto per il cotechino: augurarsi prosperità, ricchezza e fortuna per l’anno che verrà.

Ma come scegliere l’alimento giusto per il Capodanno? Entrambi sono perfetti per poter rispettare la tradizione: la scelta dovrà essere effettuata sulla base del proprio gusto personale.

Se si ha un palato particolarmente sensibile ed esigente, sarebbe meglio preferire il cotechino. In caso contrario, si può essere una personalità più da zampone.