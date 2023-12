Quali sono gli errori da evitare per preparare una crema al mascarpone perfetta? Vediamo gli scivoloni da tenere bene a mente per la gioia del palato.

La crema al mascarpone è ottima, a patto che non si commettano scivoloni imperdonabili. Che la usiate per farcire il pandoro, il panettone o altri dolci poco importa: ecco quali sono gli errori che dovete evitare.

Una crema al mascarpone perfetta? Ecco gli errori da evitare

Avete mai preparato la crema al mascarpone? Perfetta per farcire i dolci, ma ottima anche se mangiata al cucchiaio, è la conclusione ideale di ogni pranzo o cena che si rispetti. Affinché venga perfetta, però, ci sono alcuni errori da evitare. Innanzitutto, è bene non acquistare un mascarpone dozzinale. Si tratta, infatti, dell'elemento principale, quindi è giusto dargli l'importanza che merita. Acquistatelo fresco al banco frigo o, se proprio non potete, sceglietene uno di ottima qualità.

Un altro errore che si fa spesso, se non spessissimo, è l'utilizzo di uova non pastorizzate. Tralasciando che la crema al mascarpone si può fare anche senza uova, se le volete usare devono necessariamente essere pastorizzate. Questo perché, solitamente, la crema avanza e deve essere conservata in frigo senza rischi. Poi ricordate che, a prescindere dalla pastorizzazione, il tuorlo va montato a lungo con lo zucchero prima di unirlo il mascarpone. Anche gli albumi devono essere aggiunti solo quando sono ben montati.

Il secondo ingrediente fondamentale della crema al mascarpone è lo zucchero. Sceglietelo sempre semolato extra fine oppure a velo, in modo da riuscire ad incorporarlo bene ed evitare il fastidioso scricchiolio in bocca mentre si mangia. Insomma, il classico effetto sabbia delle vongole va assolutamente evitato.

La crema al mascarpone non vuole un liquore qualsiasi

Tra gli errori che si fanno più spesso nella preparazione della crema al mascarpone c'è l'utilizzo di un liquore qualsiasi. Sono accettati solo alcolici con un sapore definito, quali: marsala, passito, liquore all’arancia (tipo Grand Marnier), rum Stroh o grappa al miele.

Per la preparazione della crema sono fondamentali anche le spezie e gli aromi. Attenzione, però, devono essere scelti con cura e dosati allo stesso modo. Si accettano: cannella, noce moscata, chiodi di garofano, zenzero, scorze di agrumi grattugiate e vaniglia.

Infine, l'ultimo errore è evitare l'uso della panna fresca montata. Per fare una buona crema al mascarpone non si può fare il conto delle calorie. La panna consente di ottenere una consistenza cremosa e leggera, quindi va messa ad ogni costo.