Tutti pazzi per i cubetti di ghiaccio grigliati: ecco cosa sono e come si fanno

I cinesi impazziscono per i cubetti di ghiaccio grigliati: ecco cosa sono, come si cucinano e perché stanno andando tanto di moda.

Avete mai sentito parlare dei cubetti di ghiaccio grigliati? Si tratta di una nuova prelibatezza, se così vogliamo definirla, che arriva direttamente dalla Cina. Vediamo cosa sono e come si mangiano.

Cubetti di ghiaccio grigliati: cosa sono e come si cuociono

Gli amanti dello street food cinese avranno già sentito parlare dei cubetti di ghiaccio grigliati. No, non è uno scherzo. Parliamo proprio del comune ghiaccio che, strano ma vero, a contatto con una fonte di calore non si scioglie, almeno non del tutto.

Questi particolari ice grilled sono speziati e, stando a quanto si apprende dai social, si trovano in ogni banchetto del mercato notturno di Changsha, nella provincia cinese di Hunan. In patria sono letteralmente impazziti per questo cibo di strada e siamo pronti a scommettere che presto faranno la loro comparsa anche in Italia.

In sostanza, non si tratta altro che di cubetti di ghiaccio messi a cuocere su una normale griglia da barbecue. Mentre sono in cottura vengono cosparsi con l'olio e conditi con sale e un mix di spezie dal sapore particolare. Generalmente, si tratta di: peperoncino piccante in polvere, cumino macinato, scalogno tritato e coriandolo. Poi, ogni venditore può aggiungere un ingrediente segreto, soprattutto salse. Parecchio gettonato è il condimento a base di salsa di soia piccante, salsa di ostriche e un pizzico di olio di sesamo.

Come si mangiano i cubetti di ghiaccio grigliati?

A cottura ultimata, che immaginiamo sia rapidissima, i cubetti di ghiaccio grigliati appaiono con un esterno caldo e fumoso e un cuore interno più fresco e rinfrescante. L'ice grilled non si scioglie subito, ma si presenta coperto di una specie di glassa colorata in modo diverso in base al condimento utilizzato.

Questa prelibatezza made in Cina costa poco meno di 2 euro e viene servita in piccole vaschette di cartone. Gli avventori più abili possono mangiarli con le tradizionali bacchette. Ovviamente, considerando la natura scivolosa del ghiaccio, consumarli così è un'impresa. In alternativa, i cubetti di ghiaccio grigliati vengono serviti con il cucchiaio.

Volete provare a farli a casa? Niente di più semplice. L'unica accortezza che dovete avere è mixare alla perfezione le spezie e le salse. Come avrete facilmente intuito, il segreto è nel mix e non nel ghiaccio che, da che mondo è mondo, ha sempre lo stesso e insipido sapore.