Dado vegetale fa male alla salute? Ecco tutta la verità in merito

In cucina uno dei prodotti più usati è senza dubbio il dato: vegetale o tradizionale questo viene usato per insaporire tanti nostri piatti.

Ma alcuni esperti hanno evidenziato come un uso costante del dado può diventare nocivo per la salute umana.

E’ così oppure si tratta di un altro mito da sfatare? Scopriamolo insieme.

Il dado vegetale fa davvero male? Ecco la verità

Se c’è un prodotto tra i più usati nelle nostre cucine quello è il dato vegetale: si sa per molti questo prodotto non andrebbe usato, altri invece ne fanno un ampio uso magari solo per insaporire un risotto, una minestrina o un contorno di verdure.

Va detto subito che il dado industriale è un prodotto da usare con molta parsimonia, perché ricco di sale e grassi e in alcuni casi di glutammato monosodico.

Per molto tempo il glutammato è stato considerato dannoso ma recentemente l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l’European Food Information Council, hanno dichiarato che il glutammato non è una sostanza particolarmente dannosa.

Certamente non tutti i dadi sono uguali, e per usare il migliore basta leggere attentamente le etichette e quindi i valori nutrizionali.

Cosi la scelta può ricadere sui prodotti che contengono limitate quantità di sale e coloranti e non contengano glutammato o olio di palma. Meglio dunque farselo in casa un bel brodo vegetale con ortaggi, erbe aromatiche.

Quale dado fa meno male?

Lo sappiamo, di dadi ne esistono di diversi tipi: vegetali, tradizionali di carne o di pesce. Ma qual è quello che fa meno male?

In realtà è il dado vegetale ad essere più indicato per il consumo soprattutto se realizzato con ingredienti di origine biologica.

Questo contiene dei grassi più salutari e non vi è traccia di grassi animali.

Mentre il contenuto di dadi di carne o pesce dipendono dal taglio di carne o dal tipo di pesce con i quali viene realizzato.

Chi ha il colesterolo alto può mangiare il dado vegetale?

In realtà chi soffre di colesterolo dovrebbe evitare i grassi saturi trans, cioè tutti quei grassi contenuti negli oli idrogenati, margarine, oli vegetali raffinati, oli vegetali saturi (palma e colza), dadi e cibi trasformati.

Cosa c'è dentro il dado vegetale?

Negli anni la composizione dei dadi è sostanzialmente cambiata: si è ridotto il contenuto dei grassi ma è diminuita anche la qualità.

Sono diminuiti i grassi di origine animale mentre strutto e lardo sono stati del tutto eliminati. In molti è stato impiegato l’olio di oliva, considerato più salutare e leggero.

Va specificato che i dadi da cucina pesano solo pochi grammi, la quantità di grassi in essi contenuti non rappresenta un pericolo per la salute.

Nel dado vegetale industriale gli elementi principali sono: il sale, il glutammato e i grassi. Il vero nemico per la nostra salute contenuto nel dado è il sale contenuto in alte quantità.

Oltre agli estratti di carne, di pesce o di verdure, i dadi contengono un’alta percentuale di sale oppure di glutammato di sodio.

Questo tende a contribuire ad alzare la pressione arteriosa in soggetti predisposti.

Il glutammato monosodico è un additivo o insaporitore usato per i dadi da brodo, salumi, sughi pronti e salse.

Il dado fa male? Quale preferire

Il dado vegetale, in particolare quello derivante da ingredienti di origine biologica, è quello più indicato, in quanto contiene grassi più salutari e non vi è traccia di grassi animali.

Per quanto riguarda i dadi di carne o di pesce è più valutare i grassi in essi contenuti in quanto dipendono dal taglio di carne o dal tipo di pesce con i quali viene realizzata la preparazione.