Dieta chetogenica, esempi di menù per iniziare la giornata. Ecco cosa mangiare a colazione

La colazione è il pasto più importante della giornata, non finiremo mai di ribadirlo. Saltarla è pericoloso, spesso si può suddividere anche in un paio di spuntini, a distanza di un’ora uno dall’altra.

Ma se si segue una dieta chetogenica, cosa è preferibile mangiare a colazione?

Ecco alcuni esempi di menù proposti da nutrizionisti ed esperti del settore.

Cosa mangiare a colazione senza carboidrati

Questo regime dietetico ha riscosso notevole successo ovunque. Sono tanti i vip che seguono la dieta chetogenica, perché permette di perdere i primi chili in eccesso, in maniera molto veloce.

Il meccanismo sulla quale si fonda è la cosiddetta chetosi: l’organismo produce energia bruciando i grassi e non i carboidrati. Ma siccome è questa fonte che privilegia normalmente, allora per intaccare i grassi, è necessario non fornirgli carboidrati.

Ecco perché la dieta chetogenica prevede al massimo 20-50 grammi di carboidrati al giorno, proprio per indurre l’organismo a servirsi dei grassi e quindi a dimagrire.

Considerando la necessità di fare una dieta chetogenica a colazione, bisogna orientarsi su proteine, frutta e verdura. Questo non significa dover rinunciare a priori a pane, pancakes o altri prodotti simili, l’importante è scegliere soluzioni ad alto contenuto proteico.

Cosa mangiare a colazione quando si fa la dieta chetogenica

Abbiamo selezionato gli alimenti e i menù migliori proposti da nutrizionisti ed esperti del settore, per quanto concerne cosa mangiare a colazione, in regime di dieta chetogenica.

Ecco le possibili idee.

1. Uova

Si tratta di uno degli alimenti cardine della dieta chetogenica, dal momento che sono ricche in prevalenza di proteine e di grassi.

2. Frullati

I frullati proteici sono a base di latte di mandorla o cocco, avocado o mirtilli, proteine in polvere.

3. Yogurt greco e panna

L’importante è verificare sulle confezioni che non vi siano zuccheri aggiunti.

4. Pancakes e waffle proteici

Per preparare questi prodotti per la colazione chetogenici, è sufficiente mescolare farina di mandorle o cocco con uova e latte di mandorla. Sono ottime alternative ai panificati tradizionali e anche gustosi.

5. Avocado e salmone

Per chi gradisce la variante salata, ecco che l’abbinamento dell’avocado con il salmone affumicato è perfetto. Si può combinare il tutto anche con le uova e una fettina di pomodoro.

6. Porridge proteico

L’alternativa alla classica avena prevede semi e frutta secca, da mescolare con il latte e un dolcificante come la stevia.

7. Frittata con verdure e formaggio

Una soluzione rapida da preparare anche in anticipo, la sera prima volendo, così da doverla solo scaldare per la colazione. Alle uova, si aggiungono verdure come zucchine, funghi e asparagi e un po’ di feta.

8. Bacon e verdure

Un po’ di bacon croccante da abbinare a un uovo strapazzato o, per una versione più leggera, a una porzione di verdure.

9. Quiche senza crosta

In sostanza, la quiche senza crosta prevede sia le uova che la panna e il formaggio grattugiato ma senza la classica pasta brisèe che solitamente si utilizza per preparare questa torta rustica.

Cosa mangiare al posto del pane nella dieta chetogenica

Come abbiamo appena avuto modo di vedere, anche chi è in dieta chetogenica mangia pane, pancakes, waffle o fette biscottate. L’importante è che si tratti di prodotti “chetogenici” vale a dire realizzati con farine proteiche e senza l’aggiunta di zuccheri.

In commercio esistono molti prodotti specifici per chi ha deciso di seguire questo regime dietetico. In alternativa, è possibile realizzarle anche in casa, con pochi e semplici ingredienti da acquistare, come la farina di mandorle o di cocco, ad esempio.

Cosa mangiare quando si ha fame nella dieta chetogenica

Come già accennato, la colazione può suddividersi anche in un paio di momenti differenti, iniziando magari con uno yogurt greco e un caffè; per poi continuare con delle opzioni salate.

Se prima di pranzo però si avverte un leggero languorino, cosa si può mangiare, senza trasgredire nel piano alimentare della propria dieta chetogenica?

Senza dubbio, si può ricorrere alla frutta secca o a una manciata di semi, da scegliere ad esempio tra:

• noci

• mandorle

• arachidi

• anacardi

• semi di zucca

• semi di girasole

• semi di chia

• semi di amaranto.

In alternativa, anche nel pomeriggio, in attesa dell’ora di cena, si può mangiare un cubetto di formaggio parmigiano di circa 20 grammi.

Ecco cosa non mangiare la sera, se si vuole dimagrire velocemente.