Cime di rapa, friarielli e broccoletti, quale differenza? Come riconoscerli e cucinarli

Non solo una semplice curiosità. Conoscere la differenza tra cime di rapa, friarielli e broccoletti è senza dubbio utile anche per fare un confronto sui prezzi e adottare le giuste accortezze, nel momento in cui si utilizzano in cucina, per preparare deliziose ricette.

Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere su questi ortaggi.

Qual è la differenza tra i friarielli, le cime di rapa e i broccoletti

In tanti probabilmente rimarranno stupiti, perché tra questi ortaggi, perlomeno da un punto di vista botanico, non sussistono differenze.

Ebbene sì, si tratta infatti delle infiorescenza della stessa pianta. Quindi, da un punto di vista terminologico, siamo noi che distinguiamo questa verdura, soprattutto quando si lega a piatti tipici regionali.

Infatti è noto che le cime di rapa sono parte dell’inimitabile primo piatto pugliese, in abbinamento alle orecchiette. Un piatto con una grande storia alle spalle.

I friarielli sono napoletani e devono il loro nome proprio al fatto che solitamente si friggono, prima di gustarli.

I broccoletti tradizionalmente sono romani invece. In Toscana addirittura si denominano in un altro modo ancora ovvero rapini. In Calabria si chiamano broccoli di rapa.

Da un punto di vista della raccolta però una differenza c’è. Nonostante si tratti infatti della stessa pianta, i friarielli sono quelli che si raccolgono per primi, dopo 40 giorni dalla semina, e per questo sono più teneri.

Le cime di rapa invece si raccolgono a 60 giorni mentre i broccoletti dopo 90 giorni.

Questo significa che i broccoletti hanno foglie, steli e fiori più spessi, consistenti e coriacei.

Qual è la differenza tra broccoletti e broccoli

Questa è la differenza sostanziale che invece è bene conoscere, perché il broccolo è un ortaggio diverso dai broccoletti. Infatti, si tratta di una cultivar di cavolo (Brassica oleracea) ed assomiglia molto al cavolfiore ma è verde anziché bianco o viola.

C’è anche il broccolo romano, che è molto caratteristico, di un colore verde brillante e con le cime più appuntite.

Va da sé che anche il modo di cucinare questi ortaggi varia rispetto a friarielli, broccoletti e cime di rapa che si cucinano insieme alle foglie e quindi hanno il tipico aspetto di una verdura a foglia lunga.

Tipici e noti anche i broccoli siciliani.

Cime di rapa e friarielli, sono la stessa cosa

Ricapitolando, se è vero che i broccoletti sono più spessi e consistenti, pur appartenendo alla stessa pianta, c’è una differenza tra cime di rapa e friarielli, anche da questo punto di vista.

Le prime infatti restano più corpose al palato, mentre i friarielli rappresentano una sottovarietà più tenera, con steli davvero molto esili e sottili.

Broccoli e cime di rapa: ricette

Compresa la differenza, non resta che dare un’occhiata alle ricette tradizionali che vedono questi ortaggi protagonisti perché in cucina, si sa, la scelta dell’alimento giusto è determinante per la buona riuscita di un piatto.

Il broccolo, se cotto ad esempio insieme alla pasta, diventa molto cremoso ed è ottimo se condito con un filo di olio, aglio e peperoncino e un filetto di acciuga.

Come il cavolfiore, il broccolo si può infornare con un po’ di besciamella e del formaggio, da far gratinare per rendere il contorno più goloso.

Oppure si prestano benissimo alla preparazione di ottime polpette, anche da friggere ma perfette pure in forno.

Per quanto riguarda invece cime di rapa & Co, il contorno stufato in padella è uno dei modi migliori per apprezzarne fino in fondo il sapore inconfondibile.

Non devono bollire in acqua. In una pentola, è sufficiente un filo di olio EVO con uno spicchio di aglio, aggiungendo poi le verdure e un pizzico di sale e coprendo con un coperchio, a fuoco basso.

L’acqua rilasciata naturalmente dall’ortaggio, garantirà una cottura ottimale ma conservando la giusta consistenza al palato ed esaltandone il sapore.

Allo stesso modo si possono preparare i friarielli, come tipico contorno della cucina partenopea. Capitolo a parte invece per le cime di rapa, condimento di eccellenza per le orecchiette pugliesi.

Pasta e verdure devono cuocere insieme, scolate e saltate in aglio, olio, peperoncino e acciuga. Esistono anche delle varianti, come ad esempio quella che prevede anche l’aggiunta di vongole a questo strepitoso primo piatto.

Non solo prodotti ittici però. Uno degli abbinamenti più rinomati di friarielli/broccoli di rapa/broccoletti è ovviamente con la salsiccia.

Anche in Toscana ad esempio, i cosiddetti rapini si preparano proprio con la salsiccia tipica di questa regione che, in aggiunta alla mozzarella, diventa un abbinamento perfetto anche per la pizza.

