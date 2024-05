Ragù bolognese o ragù napoletano? Scopri tutte le differenze dei due tipi di ragù, gli ingredienti e la preparazione.

La tradizione culinaria italiana è ricca di ricette storiche che si tramandano di generazione in generazione. Come se non bastasse, i piatti tipicamente italiani conquistano tutti a tal punto da diventare amatissimi anche fuori dai confini nazionali. La cucina italiana, infatti, è una delle più apprezzate al mondo.

Tra i piatti più amati figura anche il ragù che è un ottimo condimento per accompagnare i primi piatti. Ma non c’è un unico ragù in Italia. Infatti, abbiamo sia il ragù bolognese che quello napoletano in base alla zona in cui è nato.

Ragù bolognese e ragù napoletano: le differenze

Emilia Romagna e Campania sono le due regioni protagoniste di questa battaglia culinaria. Ma, anche se di primo acchito si potrebbe erroneamente pensare che sia la stessa cosa, in realtà i due tipi di sugo presentano alcune differenze sostanziali.

Partiamo con il dire che le carni scelte sono diverse. Per il bolognese si parla di carne tritata, mentre quello napoletano si prepara con pezzi di carne intera. Inoltre, anche la preparazione è diversa per i due tipi di ragù.

Se la ricetta del ragù bolognese è stato depositato nel 1982 dalla Delegazione bolognese dell’Accademia della cucina italiana alla Camera di Commercio di Bologna, quella del ragù napoletano non ha un documento ufficiale, ma la Regione Campania ha avviato la proposta di legge per la Giornata del ragù napoletano.

Ragù bolognese

La preparazione del ragù bolognese prevede polpa di manzo macinata, pancetta, carote, sedano cipolla, passata di pomodoro, vino bianco per sfumare, brodo, olio, sale, burro, latte intero e pepe. Si inizia lasciando rosolare la pancetta tagliata a cubetti in padella, a cui si aggiunge olio, burro e lasciare appassire lentamente. Dopo qualche minuto unire il macinato di manzo e mescolare bene. Sfumare con il vino bianco e continuare a mescolare. A questo punto si unisce la passata di pomodoro e si copre con il coperchio lasciando cuocere per due ore. Man mano si aggiunge il brodo se il ragù risulta troppo secco. Dopo aver trascorso due ore sul fuoco il ragù bolognese è pronto per condire il nostro piatto di pasta.

Ragù napoletano

Gli ingredienti per il ragù napoletano sono carne di vitello, costine di maiale, cotiche, salsicce, passata di pomodoro, concentrato di pomodoro, cipolla, olio, vino rosso e braciola di carne da preparare precedentemente che si prepara usando uva sultanina, pinoli, prezzemolo, pecorino e aglio. La preparazione del ragù napoletano inizia il giorno prima. Si rosolano la cipolla e le carni mescolando il tutto. A un certo punto si sfuma con il vino rosso, si aggiunge la passata e il concentrato di pomodoro. Si sala il ragù e si lascia in cottura per ben sei ore. A fine cottura le carni di maiale si tolgono. E ora non resta che condire la pasta con questo ragù.