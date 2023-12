L'Europarlamento approva la Direttiva colazione: ecco cos'è e cosa potrebbe cambiare

L'Europarlamento ha approvato nuove regole di trasparenza per una serie di prodotti che vengono consumati durante il primo pasto della giornata. Non a caso, si chiama direttiva colazione: vediamo cos'è e in cosa consiste.

Cos'è la direttiva colazione? I nuovi obblighi approvati dall'Europarlamento

Il 12 dicembre 2023, a Strasburgo si è discussa la cosiddetta direttiva colazione. Si tratta di un documento che racchiude una serie di norme di commercializzazione che risalgono a circa 20 anni fa e riguardano prodotti che vengono consumato durante il primo pasto della giornata. La Commissione Europarlamentare ne aveva chiesto la revisione lo scorso aprile e finalmente si è giunti ad una prima conclusione importante.

La plenaria ha approvato nuovi obblighi di trasparenza sull'origine in etichetta di una serie di prodotti che vengono consumati a colazione: dalle marmellate al miele, passando per la frutta impiegata per la preparazione dei succhi. La votazione della Commissione è stata quanto mai chiara: 522 voti favorevoli, 13 contrari e 65 astenuti.

Questo significa che, se il Consiglio approverà la direttiva colazione, i produttori di alcuni prodotti alimentari dovranno rivedere le modalità di etichettatura. Da adesso in poi, non solo il miele, ma anche la frutta usata per succhi, confetture, gelatine, marmellate e le puree di castagne zuccherate potrebbero recare bene impresso il Paese di provenienza.

Direttiva colazione: cambia l'etichettatura in favore della trasparenza

La direttiva colazione è chiara anche un altro punto, sempre importante per la trasparenza dei prodotti, ossia l'ordine di apparizione in etichetta. L'Europarlamento, infatti, chiede che i Paesi di origine siano indicati in ordine decrescente in base alla proporzione che rappresentano nel prodotto finale. Questo significa che il primo Paese che potreste vedere impresso sulla confezione è quello che ha fornito più materia prima per la creazione dell'articolo in oggetto.

E' bene sottolineare che, al momento, la direttiva colazione è stata approvata dalla Commissione, ma dovrà passare al vaglio del Consiglio. Quest'ultimo, fino ad oggi, sembrava disposto a garantire maggiore trasparenza solo al miele e allo zucchero. Non a caso, la prima volta che è stata chiesta la revisione delle vecchie regole risale a circa dieci anni fa. Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, ha sottolineato che l'approvazione in planaria resta comunque "un passo importante" nel "percorso di trasparenza dell'informazione ai consumatori sull'origine degli alimenti portati a tavola, a tutela della libertà di scelta".