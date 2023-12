I 10 dolci natalizi più buoni che si consumano nel mondo, la classifica

Ogni continente ha le sue tradizioni, ma quali sono i 10 dolci natalizi più buoni nel mondo? Ecco la classifica che non ti aspetti: non solo pudding, ma molto di più.

Il periodo di Natale è uno dei momenti più magici dell'anno, da trascorrere in famiglia attorno a un tavolo: dopo un pranzo abbondante, non possono mancare i dolci natalizi, ma quale scegliere? Non solo Pandoro e Panettone, ci sono tantissime prelibatezze da assaggiare provenienti da ogni parte del globo.

Ecco quindi la classifica dei dolci natalizi più buoni che si consumano nel mondo.

Dolci natalizi nel mondo, ecco i più buoni

Ci sono tantissime tradizioni natalizie nei diversi continenti che spesso non si conoscono, così come i dolci natalizi nel mondo possono essere molto diversi dal classici che consumiamo in Italia. Pandoro e Panettone si affiancano al Pudding americano oppure alle crepes francesi.

E mentre nel nostro emisfero il Natale si festeggia al freddo, con la neve e la cioccolata calda; dall'altra parte del mondo le persone si ritrovano sulla spiaggia per festeggiare il periodo natalizio con un menu di Natale alternativo e dei dolci tipici completamente diversi dai nostri.

Vi siete mai chiesti quali sono i dolci tipici del Giappone, o delle Filippine, dei Caraibi o dell'Australia? Finalmente possiamo colmare questi dubbi.

Dopo esserci occupati dei dolci natalizi europei, abbiamo selezionato 10 tra i più buoni dolci che si consumano in diverse parti del mondo.

La classifica dei dolci natalizi più buoni nel mondo

Tutti conosco il classico Pudding americano, che negli Usa è uno dei dolci natalizi più tipici del periodo, ma esiste anche il dolce preferito da Babbo Natale, ovvero la Mince Pies, una tortina di pasta frolla ripiena di frutta secca da gustare magari con un bicchiere di brandy.

Poco più distante, in America Latina, dopo il pranzo di Natale si è soliti consumare i Buñuelos, dei dolcetti fritti e croccanti simili alle tortillas ricoperti di zucchero e cannella. In Brasile, invece, le famiglie portano in tavola il Bolo de Natal, una torta speziata con frutta secca, da realizzare con ingredienti semplici e arricchita con mandorle, noci, albicocche disidratate, datteri, la scorza di un limone, un po’ di rum e cannella.

In Argentina, oltre al classico Dulce de Leche, nel periodo natalizio si consuma anche il Roscón de Reyes, un ciambellone dei Re Magi decorato con zucchero, frutta candita e frutta secca che si prepara anche in Spagna.

In Australia il dolce tipico natalizio si chiama Pavlova, ed è una torta a base di meringa con una crosta croccante, solitamente farcita con panna montata e frutta.

Altri dolci tipici che si consumano nel mondo

Spostiamoci ai Caraibi, dove le feste natalizie si celebrano con la tradizionale Black Cake, ovvero la Torta Nera, che ha come ingrediente principale la frutta secca come prugne, uvetta e ciliegie.

In Egitto si mangiano tradizionalmente gli halawyiat almuled che sarebbero letteralmente i "dolci di Natale": croccanti all'esterno e a base di sesamo.

Nelle Filippine solitamente si consuma la bibingka, una torta spugnosa fatta principalmente con farina di riso e latte di cocco, da servire calda; mentre in Islanda si porta in tavola la Laufabrud, una torta molto sottile, fritta velocemente in olio o grasso bollente.

Infine, in Giappone il Natale non è festa nazionale, ma le famigli festeggiano il 25 dicembre con la Kurisumasu keki, una Christmas cake con fragole e panna che viene considerata la torta di compleanno di Gesù.