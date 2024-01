Donna compie 115 anni, il segreto? Questo legume mangiato tutti i giorni: ecco qual è

Una donna brasiliana ha appena compiuto 115 anni. Nonostante gli acciacchi dell'età, l'anziana gode di ottima salute. Il suo segreto, a quanto pare, sta nell'alimentazione: ecco cosa mangia.

Donna compie 115 anni, il segreto è nel cibo: cosa mangia?

Si chiama Helena Pereira dos Santo ed è una donna che, nel mese di dicembre del 2023, ha compiuto 115 anni. Nata in Brasile nel 1908, ha vissuto eventi che hanno fatto la storia, come: le due guerre mondiali del XX secolo e il naufragio del Titanic.

Nata in una fattoria del villaggio di Nova Itarana, la donna di 115 anni ha lavorato per una vita come ostetrica. Si è sposata e ha avuto sei figli. Il marito, scomparso nel 2004, è stato anche lui ultra centenario: è morto a 104 anni. Negli anni, Helena ha dovuto dire addio anche a cinque dei suoi pargoli. A riempirle la vita, però, ci hanno pensato i 10 nipoti e 15 pronipoti. L'arzilla anziana, pur soffrendo degli acciacchi tipici dell'età, ha ammesso che assume una sola medicina: la pillola per la pressione alta.

Qual è il suo segreto? Oltre all'attività fisica e alla positività, la donna di 115 anni mangia un legume amico della salute. Per sua stessa ammissione, Helena consuma ogni giorno una porzione di fagioli. Ha raccontato:

La mia dieta è ricchissima di fagioli. È altrettanto importante dormire bene, fare esercizio fisico ed essere di buon umore. Ho provato tanta gioia nella mia vita ed è importante per sentirsi sempre bene. (...) Vado a fare la spesa con le mie pronipoti e mi muovo sempre a piedi. In generale, adoro camminare.

La signora Pereira dos Santo, a detta dei familiari, è "attiva, lucida e indipendente".

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Chi è la donna più anziana del mondo? Helena è 'solo' la seconda

La donna di 115 anni vive in Brasile, dove l'aspettativa di vita è di 75.9 anni, con una differenza importante tra donne e uomini: le prime sono a quota 79.4, mentre i secondi a 72.4. Oltre a mangiare fagioli tutti i giorni, Helena Pereira dos Santo si reca a piedi ogni anno al Santuario Nazionale di Aparecida, situato a circa 200 chilometri dalla sua casa.

La donna brasiliana, però, non è la persona più anziana del mondo. Il record è della spagnola María Branyas Morera, che ha compiuto 116 anni lo scorso 4 marzo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020, i primi dieci Paesi con l'aspettativa di vita più lunga sono: Giappone, Svizzera, Corea del Sud, Singapore, Spagna, Cipro, Australia, Italia, Israele e Norvegia.