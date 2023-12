Dove andare a mangiare bene spendendo poco a Milano? Ecco i 5 ristoranti da non perdere

Milano è una città cosmopolita, il fulcro della moda in Italia con le sue fashion week, ma anche il luogo in cui i giovani cercano di trovare fortuna a livello lavorativo. Infatti, è innegabile che il ventaglio di possibilità offerte da Milano spinga numerosi giovani ogni anno a emigrare in questa città, dal Sud Italia o dall'estero. A ciò si aggiunge l'efficienza dei trasporti pubblici, l'innovazione e i numerosi eventi mondani (e non) che si tengono nel capoluogo lombardo.

Tuttavia, c'è anche il risvolto della medaglia. A Milano c'è una vera e propria emergenza per gli affitti che hanno costi davvero elevati. Per gli studenti e i lavoratori che non hanno grandi disponibilità, risulta difficile arrivare a fine mese. E allora, chi decide di uscire a cena si vede necessariamente costretto a spendere un capitale? Spesso è così, ma non mancano le eccezioni: mangiare bene spendendo poco è possibile persino a Milano, ecco dove.

Dove mangiare bene spendendo poco a Milano

Il caro vita a Milano si fa sentire sul portafogli dei cittadini che abitano nella città meneghina. Gli affitti alle stelle nonostante la crisi immobiliare sono un problema per chi approda in città. Pertanto, si devono trovare escamotage per risparmiare sulle spese. Mangiare fuori in città può essere davvero complicato, soprattutto per chi fatica ad arrivare a fine mese. Per questo motivo, molti studenti e lavoratori sono costretti a rinunciare a momenti di convivialità. Ma non tutti sanno che ci sono alcuni ristoranti economici dove si mangia bene, senza che il portafogli ne risenta. In particolare, puoi prenotare da:

• Panattonin . Si tratta di un ristorante che si trova in via Mosè Bianchi. Deve il nome all'omonimo panettone in versione mini salato che viene mangiato tutto l'anno. La proposta di questo ristorante è street food, ma in versione gourmet. In sostanza il panattonin viene usato per preparazioni sia dolci sia salate. Il menù prevede anche primi e secondi piatti. Il costo di un panattonin varia da 5 a 13 euro

• Trapizzino . Quando si parla di street foood, non si può non nominare questo locale che ha due sedi: a via Marghera e a corso Lodi. Il menù prevede cinque gusti fissi e tre variabili, in base alla stagione. Il trapizzino è un mix tra tramezzino e pizza. Il locale nasce a Roma, ma ha avuto un riscontro così positivo che sono nate sedi in altre città, tra cui Milano. Il prezzo di un trapizzino è di circa 5 euro, ma si possono trovare anche i supplì a 3 euro

• Grouse . Questo locale ha due sedi, in via Montenero e in Piazzale fratelli Zavattari, ed è perfetto per gli amanti del pollo. Infatti, si può trovare in molte versioni e il suo costo parte dai 5 euro fino ad arrivare ai 15

• Pescaria . Gli amanti del pesce non resteranno scontenti di questo ristorante che, come si può intuire dal nome, offre cucina di pesce. Si trovano due locali a Milano, uno in via Solari e un altro in via Bonnet. Nato a Polignano, il ristorante si considera il primo fast food italiano con panini di mare. Il menù offre possibilità di mangiare sia pesce crudo sia cotto. I panini hanno un costo inferiore a 15 euro. Discorso a parte per il crudo, che ha inevitabilmente un costo più elevato. Inoltre, è possibile ordinare da asporto

• FUD Bottega Sicula. A via Casale è possibile assaporare piatti tipici siciliani. Il menù offre anche panini, hamburger e pizza. Essendo una bottega, dispone anche della vendita di prodotti tipici siciliani.

Le ricette tipiche della città meneghina

Turisti e non solo: chi si perde alla scoperta delle bellezze meneghine ha anche il piacere di assaporare ricette deliziose, meglio ancora se rispettose della tradizione culinaria locale. La cucina lombarda offre un menù particolarmente variegato e se ti capita di passeggiare per Milano puoi gustare piatti tipici della zona. Insomma, oltre ai locali più convenienti, perché non concederti una bella serata in un ristorante che ti offre le tipiche ricette milanesi? Puoi assaggiare: