Dove mangiare la polenta a Milano? Le 5 migliori trattorie

Quando le temperature iniziano ad abbassarsi, la polenta torna ad essere il piatto più gettonato. Calda, buona e versatile, negli ultimi anni gli chef si sono davvero sbizzarriti: vediamo dove mangiare la polenta a Milano.

Dove mangiare la polenta a Milano? I 5 migliori ristoranti

La polenta è uno dei piatti più in voga nel periodo invernale. Un tempo si consumava soprattutto nelle varianti classiche, in bianco o al pomodoro, mentre oggi ci sono tantissime versioni: dalle uova al brasato, passando per il gorgonzola. Se siete a Milano, sappiate che ci sono tanti locali dove mangiare questa prelibatezza, ma soltanto alcuni meritano davvero una visita.

Prima di vedere quali sono i 5 migliori ristoranti di Milano dove mangiare la polenta, una precisazione è d'obbligo. Quando vi apprestate a gustare un piatto di questo tipo non dovete badare alle calorie. Si sa, la polenta per essere buona vuole un condimento generoso, abbondante. Pertanto, quando la ordinate non pensate alla bilancia, ma solo al piacere del palato.

1. La Pesa dal 1902

Il primo ristorante di Milano dove mangiare un'ottima polenta è La Pesa dal 1902, situato in via G. Fantoni, 26 (numero di telefono 0236514525). Locale ormai storico del capoluogo lombardo, offre un'atmosfera familiare, con un paio di sale e tavoli con tovagliette a quadri. Il menù è vario e i piatti sono abbondanti. La terrina di polenta taragna con gorgonzola piccante, il crostone di polenta fritta con baccalà mantecato, la cassoeula o i bocconcini di cervo con polenta taragna: non avete che l'imbarazzo della scelta. Deliziosi anche i dolci. Ciliegina sulla torta? La trattoria offre la possibilità del take away e del delivery.

2. Crotto Quartino

Anche se ha aperto i battenti solo qualche anno fa, Crotto Quartino si è ben presto affermato come uno dei migliori locali di Milano. Situato in zona San Cristoforo, precisamente in via D. Bussola, 9 (numero di telefono 3889031890), offre i veri sapori della Val Chiavenna, dove si trova il locale principale. Nel menù, tra le tante prelibatezze, spicca la vera polenta taragna chiavennasca, fatta con la farina Lobia di granturco e condita con tanto formaggio e burro. Ottimi sono anche i salumi, i pizzoccheri e gli sciatt.

3. Galeria Antica Trattoria

Il terzo miglior locale dove mangiare la polenta a Milano è la Galeria Antica Trattoria, situata in zona Ortica, precisamente in via A. Corelli, 27 (numero di telefono 0237074142). Il ristorante, ricavato all'interno di un'ex segheria, offre un ampio giardino e un parcheggio interno. La polenta viene servita "uncia", ossia con formaggio. Volendo, si può anche azzardare con la polenta con guancetta brasata o con il rognoncino trifolato. Su richiesta, si effettua il take away. Il menù propone tanti altri piatti tipici, come: cervella fritta, risotto al salto, gnocchi di castagne al gorgonzola e rane fritte.

4. Delicatessen

Un locale dove si respira la vera aria dell'Alto Adige, così come recita l'insegna, è il Delicatessen. Situato in zona Porta Venezia, precisamente in viale Tunisia, 14 (numero di telefono 0229529555), propone vere e proprie gioie per il palato. Dalle frittelle di polenta con verza stufata e prosciutto di campagna alla tagliata di cervo con polenta di Storo e porcini. Sono ottimi anche i dolci, specialmente il cuore di castagne, e le birre artigianali della Val Gardena.

5. Trattoria Fà ballà l'oeucc

A Milano si può mangiare un'ottima polenta anche presso la Trattoria Fà ballà l'oeucc, situata in via Pistoia, 19 (numero di telefono 0248911812). Con ricette apprese dai nonni, il ristorante propone tre versioni della polenta, tutte rigorosamente della tradizione: concia, taragna oppure con i funghi. Volendo, il piatto può essere accompagnato ad altre pietanze, come il brasato.