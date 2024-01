Dry January: cos'è, come funziona e a cosa bisogna fare attenzione

Appena finiscono le feste di Natale, si inizia il Dry January. Questo, almeno, è quanto annunciano diversi contenuti diventati virali sui social. Vediamo cos'è e come funziona la pratica.

Dry January: cos'è, come funziona e perché va tanto di moda

Dry January, che letteralmente si traduce come gennaio secco, è il nome che si utilizza per indicare una pratica nata circa dieci anni fa nel Regno Unito. Cos'è? In sostanza è una specie di fioretto, che vieta di consumare alcolici per tutto il mese di gennaio.

Dopo i bagordi di Natale, quanti aderiscono al Dry January smettono di bere bevande alcoliche fino al 31 gennaio. Un po' come se fosse una dieta, ma la durata è limitata al primo mese dell'anno. La pratica, è bene sottolinearlo, è nata nel 2013, da un'idea dell'associazione di beneficenza Alcohol Change UK. Lo scopo? Ridurre il consumo di alcolici, specialmente tra i giovanissimi, e riflettere sulla sobrietà.

Un'iniziativa che, all'apparenza, sembra benefica e lodevole. Eppure, secondo gli esperti potrebbe essere pericolosa per alcune persone. Quanti bevono saltuariamente, di certo, non hanno bisogno di 'aderire' al Dry January. Al contrario, coloro che consumano alcool tutti i giorni potrebbero avere qualche problema.

Dry January: pro e contro della pratica che vieta l'alcool

Stando alcune ricerche, tante persone che hanno portato a termine il Dry January hanno diminuito il consumo di alcolici anche nei mesi successivi. Altri, invece, hanno ripreso a bere più di prima. Barbara Panterna, geriatra nutrizionista, ha così spiegato pro e contro della pratica a Io Donna:

Se una persona ne fa un uso occasionale, non farà fatica a eliminare del tutto l’introito di alcolici per un mese, e non avrà risvolti negativi, né a livello fisico né psicologico. Se invece una persona ne ha introdotti davvero troppi durante le festività allora è diverso. Ridurli gradualmente per l’intero mese è un’ottima strategia che dà benefici. Importante però è mantenere questa abitudine di introito occasionale di alcolici anche durante gli altri mesi dell’anno, per avere benefici duraturi dovrebbe diventare uno stile di vita. (...) Prima di tutto, è necessario farsi seguire da un professionista in quando potrebbero esserci dei risvolti psicologici e fisici poco piacevoli se gestita in autonomia.

E' chiaro, quindi, che il Dry January è una pratica benefica a patto che il consumo di alcolici resti saltuario anche dopo il mese di astinenza. Inoltre, è fondamentale valutare anche la dipendenza iniziale della persona che aderisce ad una pratica di questo tipo. Panterna ha sottolineato: