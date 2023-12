I 5 errori a tavola che ci fanno ingrassare durante le feste: ecco come evitarli

Natale è ormai alle porte, così come le cene in compagnia della famiglia, ma non solo. Ancor prima delle festività, infatti, abbiamo cominciato ad “allargare lo stomaco” con pranzi e cene tra colleghi che ci hanno dato solo un assaggio di quanto e come mangeremo durante le feste.

Gli esperti stimano che, durante questo periodo dell’anno, potremmo assumere fino a 1.500 calorie in più al giorno, con un aumento di peso che oscilla tra i due e i cinque chili.

Meglio frenare subito inutili allarmismi. Concedersi qualche strappo alla regola a Natale non è di per sé pericoloso. Se di norma si segue una dieta equilibrata, si è anche capaci di controllarsi durante le festività, facendo attenzione a cosa e quanto si mangia.

Tuttavia, ci sono degli errori piuttosto comuni che è facile commettere, soprattutto per coloro che non hanno maturato una piena consapevolezza alimentare. Vediamo, allora, quali sono e come evitarli per rimanere in forma anche durante le feste.

Saltare i pasti prima del cenone in famiglia

Quanti di noi hanno pensato, almeno una volta, di saltare completamente il pranzo per farsi trovare pronti al tanto agognato cenone?

Eppure si tratta di una strategia controproducente. Per prima cosa, saltare uno dei pasti principali ci porta a sederci a tavola con parenti e amici presi dai morsi della fame. La conseguenza? Si è più predisposti alle abbuffate, a non fare caso a cosa ingeriamo e a creare una sorta di giustificazione per mangiare tanto.

Inoltre, saltare i pasti può rallentare il metabolismo, rendendo più difficile il controllo del peso a lungo termine.

La soluzione non è certo quella di prendere tutte le calorie giornaliere nel corso di un solo pasto. Piuttosto, cerchiamo di essere consapevoli di ciò che abbiamo già mangiato durante la giornata, scegliendo anche ciò che mangeremo a tavola a Natale, senza fare il bis e regolando le porzioni.

Non fare attività fisica durante le feste natalizie

Ciò che mangiamo è pura energia che, se sfruttata per muoverci quanto più possibile, ci permette anche di mantenerci in forma.

Purtroppo, durante le feste abbandoniamo sempre di più l’idea di allenarci, di fare lunghe passeggiate e, più in generale, di muovere il nostro corpo.

Quando parliamo di attività fisica non parliamo solo di duri e sfiancanti allenamenti. Anche solo prediligere le scale all’ascensore, proporre a un amico di passeggiare, organizzare piccoli giochi in famiglia – anche semplicemente giochi da tavolo che richiedano movimento fisico – può essere un ottimo modo per non abituare il corpo alla completa staticità.

Non fare attenzione a cosa beviamo a tavola

Eccessive quantità di cibo possono portare a un aumento del peso, ma cosa dire di ciò che beviamo?

Sulla tavola addobbata per Natale non mancano mai bottiglie di vino o bevande zuccherate, anche per i più piccoli. Si tratta, comunque, di piccoli piaceri a cui non bisogna rinunciare in maniera ferrea.

È importante, però, essere coscienti di quanto e cosa stiamo bevendo, tenendo conto che tante bevande – dagli alcolici ai succhi di frutti, fino alle bevande gassate – contengono calorie inutili per il nostro organismo.

La soluzione? Così come col cibo, non eccedere. È bene considerare, inoltre, che l'alcol può anche indebolire l'inibizione, portando a scelte alimentari meno salutari. È consigliabile bere con moderazione e alternare l'alcol con acqua per mantenere l'idratazione.

Eccedere in dolci e zuccheri

I dolci di Natale sono senza dubbio irresistibili, per cui sarebbe davvero perfido vietarli categoricamente. Ma, anche in questo caso, non ce n’è bisogno se siamo preparati a concederci uno sfizio ogni tanto, senza esagerare.

Il loro consumo eccessivo può portare a un aumento di zuccheri e calorie vuote. Basta, però, limitare le porzioni e goderseli in modo consapevole.

Scegliere dolci fatti in casa con ingredienti più sani può essere un'opzione più salutare, ma l’ideale è concedersi un dolce per ogni cena, evitando di consumarne anche nei giorni precedenti o successivi al cenone.

Se proprio ci viene voglia di uno "sfizio" qualche tempo dopo il pranzo o la cena, possiamo scegliere di consumare la giusta dose di frutta secca che fa bene e non manca mai nel periodo di Natale.

Mangiare per noia

Molte persone, trovandosi in un ambiente festoso e spesso circondate da cibi deliziosi, possono cadere nella trappola di mangiare non per fame, ma per passare il tempo o alleviare la noia.

Mangiare per noia può portare a una maggiore assunzione di cibo, spesso di opzioni meno salutari, senza che il corpo ne abbia effettivamente bisogno. Per evitare questo errore, è importante essere consapevoli dei propri segnali di fame e sazietà. Prima di raggiungere automaticamente uno snack o un piatto durante una festa, bisogna fermarsi un attimo e chiedersi se è davvero la fame a guidare quella scelta.

Ma non solo, perché le festività ci concedono più tempo che è davvero un peccato sprecare seduti sul divano in compagnia di dolci in grande quantità.

Possiamo sfruttare questo tempo per organizzare giochi con amici o parenti, gite fuori porta o semplici passeggiate. In questo modo, manteniamo l'attenzione lontana dal cibo quando non è necessario e godiamo appieno delle festività in modi più significativi.

