Farina di grillo: quali sono le controindicazioni? Tutto quello che devi sapere

Sicuramente tra gli ingredienti che stanno sempre più spopolando nel mondo, c’è anche quello della farina di grillo.

Soprattutto a seguito del via libera da parte dell’Unione Europea in merito alla commercializzazione, la farina di grillo rappresenta ad oggi una delle alternative “sostenibili” alla classica proteina di tipo animale.

Si tratta, dunque, di un ingrediente che sta ottenendo sempre più interesse e attenzione da parte dei consumatori, che ora si chiedono: quali sono le controindicazioni legate all’assunzione di farina di grillo? Ci sono degli aspetti negativi da considerare quando si consuma questo tipo di ingrediente?

In questo articolo, quindi, andiamo a fornire tutti i chiarimenti in merito agli aspetti nutrizionali legati alle controindicazioni per la farina di grillo.

Farina di grillo, i valori nutrizionali

Sicuramente tra gli aspetti che spesso vengono presi in considerazione quando si ha a che fare con un nuovo tipo di alimento, uno degli elementi più importanti di cui è necessario informarsi è quello relativo ai valori nutrizionali.

A questo proposito, pare proprio che tra le motivazioni che hanno portato la Commissione dell’Unione Europea a confermare la commercializzazione della farina di grillo, ci siano proprio gli aspetti nutrizionali legati a questo ingrediente.

In questo senso, la farina di grilli contiene un’elevata percentuale di proteine, pari circa al 70%. I grassi contenuti nella farina di grillo sono presenti soltanto nella percentuale del 10%. Bassa anche la percentuale di fibra, che è di circa il 9%.

Tra gli elementi che compongono la farina di grillo, vi è anche la chitina. Si tratta di una componente da cui è costituito l’esoscheletro degli insetti.

Ma anche in questo caso, non si tratta di un aspetto allarmante, in quanto la chitina risulta avere un’ottima azione antibatterica, favorendo quindi la crescita e lo sviluppo dei batteri intestinali buoni per l’organismo.

Al contempo questo componente risulta avere anche dei benefici per quanto riguarda la riduzione del colesterolo nocivo per la salute ed effetti positivi anche per quanto riguarda le problematiche legate all’osteoporosi.

Controindicazioni per la farina di grillo

È chiaro che, trattandosi di un nuovo ingrediente, la popolazione ha ancora molti dubbi in merito a questo tipo di prodotto. Per questo motivo, tra le domande più gettonate quando si parla di farina di grillo c’è proprio questa: ma la farina di grillo ha delle controindicazioni?

A questo proposito, quando si tratta della sicurezza e quindi della salute umana, non possiamo non fare riferimento agli elementi che hanno spinto alla decisione europea legata alla commercializzazione di questo ingrediente.

Infatti, l’EFSA, ovvero l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha affermato che negli insetti nutriti con mangimi autorizzati, ovvero quelli utilizzati proprio per la produzione della farina di grillo, non ci sono controindicazioni.

Questo perché il potenziale pericolo microbiologico della farina di grilli può essere inteso come pari a quello legato alle carni non trasformate.

Dunque, consumare la farina di grillo non ha percentuali di rischio più elevate rispetto al consumo delle carni che solitamente si acquistano nei supermercati.

Tuttavia, va fatta una precisazione. Infatti, questa tipologia di insetti, da cui viene ricavata appunto la farina di grillo, potrebbero causare delle reazioni allergiche, esclusivamente nei confronti di quelle persone che ne sono già predisposte.

Ad esempio, per chi soffre di allergie agli acari della polveri oppure ai crostacei o ai molluschi.

Proprio per tale motivo, è essenziale che anche nel mondo della ristorazione così come nella produzione di eventuali alimenti, qualora si utilizzi questo tipo di farina, questa venga sempre segnalata.

