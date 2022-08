Si sa, noi italiani siamo molto attenti alle tradizioni e quando si parla di cibo, ogni regione custodisce gelosamente ricette e piatti tipici da portare in tavola a seconda dell’occasione. Quali sono quindi i piatti immancabili sulle tavole degli italiani per il giorno di Ferragosto?

Cosa si mangia in Campania

Al sud Italia la tradizione inizia con un primo piatto leggero e mediterraneo: gli zitoni di Ferragosto, una pasta tipica della costiera amalfitana condita con pomodoro fresco e arricchita dalla sapidità dei pomodori secchi e dei capperi. Tra le altre proposte della tradizione, ci sono i taralli di Ferragosto, dolcetti a forma di ciambella ricoperti di una base di acqua, zucchero e succo di limone.

A Napoli il menù di Ferragosto è piuttosto vario, ma generalmente si opta per l’impepata di cozze e la pasta e fagioli con le cozze.

Cosa si mangia a Roma

Che sia al mare, con gli amici a casa o una scampagnata in montagna, ci sono alcuni piatti tipici della tradizione romana che per quanto possano essere pesanti non possono mancare sulle tavole nonostante l’inevitabile caldo del 15 agosto.

In particolare, il pranzo di Ferragosto inizia con del prosciutto e melone, piatto tipicamente estivo, preferibilmente della varietà Cantalupo, originario per l’appunto del comune vicino nella provincia di Rieti. Si prosegue poi con la prima portata, vale a dire le fettuccine con il ragù di fegatelli, per poi proseguire con il pollo coi peperoni.

Nonostante possa sembrare un secondo azzardato, è proprio agosto il periodo in cui i peperoni sono perfetti da consumare in quanto raggiungono la loro piena maturazione proprio in questo mese. Infine, il pranzo termina rigorosamente con dell’anguria fresca.

Cosa si mangia il 14 agosto secondo la tradizione religiosa

Una delle tradizioni religiose è quella di non consumare carne il 14 agosto come simbolo di rinuncia alla corporeità per dedicarsi esclusivamente allo spirito. Infatti, c’è chi preferisce mangiare a base pesce alla vigilia di Ferragosto, pur essendo ateo/agnostico.

Una particolarità tipica della tradizione napoletana è il digiuno del 14 agosto, anche se alcuni lo praticano anche nella giornata di Ferragosto mangiando soltanto una fetta di anguria e una fetta di pane, sinonimo di buon auspicio e fertilità.

Ma perché si festeggia il Ferragosto?

Insomma, il Ferragosto è un ottimo modo per trascorrere momenti di convivialità assieme ad amici e parenti ed è anche l'occasione per assaporare tutti assieme i piatti della tradizione. Ma qual è il motivo per cui si festeggia?

Originariamente, il 15 agosto è un giorno di festa risalente al periodo romano, trasformatosi nel tempo da festa pagana a celebrazione cattolica. In particolare, nel VII secolo la Chiesa cattolica sancì i festeggiamenti al 15 agosto per la celebrazione religiosa dedicata all'Assunzione di Maria.

Quindi, per quanto sia una ricorrenza prettamente italiana, il Ferragosto esiste anche in diversi paesi europei con tradizione cattolica, come la Spagna, dove la giornata viene celebrata con processioni dedicate alla Vergine Maria. Ma non solo, anche in alcuni paesi del Sud America come Costa Rica, la Colombia e il Cile e in Canada durante per l'Arcadian Day.