Quali sono i piatti tipici della Festa dei morti e di Ognissanti in Italia? Ecco cosa si mangia in occasione di queste festività autunnali e le specialità culinarie delle diverse regioni.

Quando arriva l'autunno, che sancisce definitivamente la fine dell’estate, ci si prepara per il freddo che verrà. Prima del Natale, ci sono alcune festività che in Italia si celebrano e hanno una tradizione gastronomica caratteristica di ciascuna regione. Stiamo parlando delle festività di Ognissanti e della Festa dei morti, rispettivamente il 1 e 2 novembre. Nel primo caso si celebrano tutti i Santi della religione cattolica, mentre la seconda festività è l'occasione di ricordare chi non c’è più.

Lungo tutto lo Stivale sono molti i piatti che vengono preparati per queste occasioni. Vediamone alcuni nel dettaglio.

I piatti tipici per la Festa dei morti e Ognissanti nelle varie regioni

I piatti preparati per questi due giorni tengono in conto della stagione autunnale e si utilizzano soprattutto frutta e verdura tipiche di questo periodo. Quindi via libera a castagne, zucca e nocciole:

zuppa di ceci: consiste in una ricetta in uso già dal Medioevo. I ceci vengono bolliti e ripassati in padella con olio e cipolla. A fine cottura si frulla tutto e il risultato è una morbida cremina;

zuppa alla Canavesana: tipica del canavese, zona a nord di Torino. È un piatto a base di verza, pancetta e lardo servita con pane abbrustolito e formaggio fuso;

bagna cauda: altro piatto tipico del Piemonte, è a base di acciughe cotte nel burro caldo insieme a spicchi di aglio. Si serve con molta verdura;

verza con le noci: la verza si taglia a listarelle e si cuoce in padella; si sfuma con brodo vegetale fino a quando diventa si ritira diventando una sorta di crema, a cui si aggiungono le noci;

Ossa dei morti: sono dolci tipici siciliani preparati con un impasto a base di mandorle. Di solito si servono con il Vin Santo;

Castagnaccio: dolce tipico della regione Toscana, di cui esistono molte varianti. Si prepara con farina di castagne, acqua, rosmarino, pinoli e uvetta. In Campania è un dolce in cui la castagna è posta all’interno come ripieno.

