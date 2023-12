Il famoso formaggio greco amato nel mondo vanta 5 incredibili benefici: ecco quali sono

Nella tradizione culinaria greca la feta è sicuramente uno degli alimenti immancabili. Si tratta di un formaggio che è fatto con latte di pecora o di capra. Ha il vantaggio di essere più saporito e più digeribile.

Tuttavia, ci sono alcune controindicazioni circa il suo utilizzo. Ma per chi vuole provare sapori diversi dai classici formaggi del belapese, la feta costituisce un'ottima alternativa, gustosa e fresca: ecco i suoi benefici.

Come viene prodotta la feta

La feta è una formaggio a pasta molle che, essendo composto da latte di pecora, contiene il doppio della quantità di grasso contenuto nel formaggio di latte di mucca. Ha un sapore salato ed è di colore bianco. Tradizionalmente, è usato in Grecia e può essere composto da latte di pecora, latte di capra o da un mix dei due tipi di latte. Grazie all'aggiunta di caseina e caglio, il latte si pastorizza.

Quando si è addensato, si procede a separare la cagliata, la quale viene immersa negli stampi. Dopodiché, viene tagliata in blocchi più piccoli (e da questa operazione deriva il suo nome, perché feta in greco significa proprio affettata). Ciascun blocco viene salato e asciugato per poi essere messo in salamoia per un periodo che va da una settimana a mesi.

I 5 benefici della feta e le controindicazioni

Questo formaggio presenta benefici per il corpo umano. La feta, infatti:

• è ricca di sali minerali

• è povera di calorie rispetto ad altri formaggi, come il cheddar e il parmigiano

• presenta più livelli di calcio rispetto alla ricotta

• contiene probiotici che migliorano la salute dell'intestino

• se a base di latte di capra, presenta livelli di potassio significativi, aiutando a migliorare la salute delle ossa.

Ad ogni modo, è povera di proteine rispetto agli altri formaggi. Tra le controindicazioni che sorgono dal suo consumo, c'è sicuramente la quantità di sale. La dose di sodio raccomandata per un adulto è di circa 2,4 grammi al giorno. Ma se si pensa che 100 grammi di prodotto presentano 1 grammo di sodio, il rischio di sforare la dose giornaliera è dietro l'angolo. In particolare, deve prestare attenzione chi ha problemi di pressione alta. Inoltre, chi è allergico ai latticini, non può consumare questo formaggio.

Come viene usata in cucina

Di solito la feta viene usata nella preparazione di insalate estive, ma può essere abbinata anche alle olive e agli affettati. Quando la feta entra in contatto con i piatti caldi, non si scioglie mai completamente.

Deve essere conservata in salamoia, altrimenti si secca e si inacidisce facilmente. In alternativa, può essere congelata e conservata per diversi mesi.

I suoi valori nutrizionali la rendono simile alla ricotta, anche se quest'ultima presenta livelli di sale più bassi. In linea di massima, rientra nei formaggi che fanno meno male e può essere inserita nella tua dieta.