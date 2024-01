La frutta ti provoca gonfiore? Ecco 5 segreti per stare meglio e avere la pancia piatta

Non sempre la pancia gonfia è legata all’alimentazione. Anche stress e ansia ne sono responsabili. Ma è pur vero che alcuni cibi sicuramente provocano quel fastidioso gonfiore.

Quali sono dunque i rimedi, soprattutto quando la pancia si gonfia dopo aver mangiato frutta?

Perché quando mangio la frutta mi si gonfia la pancia

Tra i principali responsabili della pancia gonfia c’è lo zucchero. Pertanto, anche la frutta non fa eccezione, da questo punto di vista, dal momento che contiene fruttosio.

Alcuni frutti, più di altri, contengono fruttosio nonché oligofruttosaccaridi (vale a dire carboidrati a catena molto corta), i quali favoriscono la fermentazione da parte della flora batterica intestinale e, quindi, la produzione di gas intestinali.

Il punto è che è impossibile “vietare” di mangiare alcuni frutti soltanto per questo motivo. Infatti, i regimi alimentari che impongono di eliminare la frutta dalla propria tavola non sono salutari.

Ogni tipo di frutto apporta all’organismo benefici considerevoli, sia per quanto riguarda l’apporto di vitamine che di sali minerali e antiossidanti.

L’approccio corretto è dunque un altro: conoscere gli accorgimenti giusti e i rimedi per non fare gonfiare la pancia, quando si mangia la frutta.

Come evitare che la frutta gonfi la pancia

Innanzitutto, è bene ribadire, come già fatto in più occasioni, che quando si tratta di nutrizione non esiste una regola generale che vale per tutti.

Lo ribadisce anche la farmacista e nutrizionista Nela Berlanga, esperta presso KilosOut,

ciò che va bene per un certo individuo potrebbe essere indigesto per un altro.

Ciò nonostante, la frutta contiene fruttosio e sorbitolo ma non solo, anche tante fibre. Queste ultime senza dubbio sono preziose per mantenere in salute l’intestino ma, se assunte in grandi quantità, causano gonfiore ma anche flatulenza e meteorismo.

Quindi, è vero che alcuni frutti, più di altri, causano gonfiore ma proprio per questo motivo, lungi dall’eliminarli, bisogna imparare a riconoscere quali sono e a mettere in pratica i giusti accorgimenti per non far gonfiare la pancia.

Quale frutta gonfia la pancia

Date le premesse appena messe in evidenza, ribadiamo che alcuni frutti che sono ben tollerati da alcune persone, non lo sono invece per altre. La questione spesso è soggettiva.

Altrettanto vero è però che ci sono alcuni frutti che, essendo più zuccherini di altri, provocano questo tipo di disagio nell’intestino.

Ad esempio le mele, le banane così come l’uva e i fichi contengono quantità maggiori di fruttosio, che l’intestino potrebbe non riuscire ad assorbire completamente.

Molto dipende anche dalle quantità ingerite. Un frutto, mangiato lentamente e bevendo acqua, è molto più digeribile rispetto a un frullato che contenga più tipologie di questi frutti insieme.

A ogni modo, nonostante il suo contenuto zuccherino, la nutrizionista consiglia di mangiare una banana al giorno. Secondo il suo parere, si tratta del frutto per eccellenza, ricco di potassio e triptofano, precursore della serotonina.

E poi è il più facile da portare con sé, perché si sbuccia senza sporcarsi e non macchia.

Pancia gonfia: rimedi veloci

Le accortezze nel mangiare correttamente, per evitare di gonfiare la pancia, vengono prima dei rimedi lampo (per quanto comunque sia possibile fare qualcosa).

Innanzitutto, come sottolinea la nutrizionista Berlanga, è importante mangiare lentamente e bere molta acqua, durante la giornata.

In particolare, riferendosi alla frutta, se si nota che il gonfiore causato è frequente, allora si può abbinarla a yogurt o altri latticini fermentati come ad esempio il kefir, dal momento che questo accorgimento permette di ridurre il gonfiore addominale.

Un altro rimedio per evitare la pancia gonfia consiste nel mangiare la frutta sorseggiando un infuso, come ad esempio quelli a base di origano, la cannella, il finocchio, la menta, lo zenzero, l’alloro e la salvia.

E per quanto concerne la nota regola che impone di mangiare la frutta lontano dai pasti? In realtà, ognuno dovrebbe regolarsi in base al proprio ritmo di digestione. La frutta alla fine del pranzo o della cena sicuramente la rallenta. Se però non si soffre di disturbi particolari all’apparato digerente, allora si può tranquillamente consumare un frutto anche dopo i pasti principali.

C’è inoltre un’altra “regola” di cui spesso sentiamo parlare ed è quella che vieterebbe di mangiare frutta dopo le 14. Questo per il semplice motivo che, dal pomeriggio in poi, l’organismo non riuscirebbe più a stabilizzare i livelli di zuccheri e ad immagazzinarli.

In realtà, lo zucchero della frutta è l’ultimo dei problemi, in confronto a ciò che invece assumeremmo con altri tipi di snack, sia dolci ma anche salati, per arrivare fino alla cena.

Di gran lunga preferibile dunque, uno spuntino spezza-fame a base di frutta, come snack per il gonfiore addominale, anche nel pomeriggio.