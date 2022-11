La frutta secca è molto amata dagli italiani. Rappresenta un perfetto spuntino per spezzare la fame a metà pomeriggio anche per chi vuole perdere peso.

Scopriamo benefici ma anche controindicazioni della frutta secca.

Quali tipologie di frutta secca esistono

Esistono vari tipi di frutta secca:

a guscio , altrimenti nota come frutta lipidica, ricca di grassi e povera di zuccheri. Appartengono a questa categoria le mandorle, le noci e le arachidi, per fare alcuni esempi.

, altrimenti nota come frutta lipidica, ricca di grassi e povera di zuccheri. Appartengono a questa categoria le mandorle, le noci e le arachidi, per fare alcuni esempi. polposa, ovvero la frutta glucidica, ricca di zuccheri ma povera di grassi. Appartengono a questa categoria i datteri, i fichi secchi, ma anche l’uva passa. In poche parole appartiene a questo gruppo tutta la frutta fresca che ha subito il processo di disidratazione.

I nutrizionisti decantano spesso i loro benefici, ma non tutti sanno che presentano anche alcune controindicazioni.

Benefici della frutta secca

I vantaggi che la frutta secca, sia essa lipidica o glucidica, apporta al nostro organismo sono innumerevoli. La frutta secca a guscio (pistacchi, arachidi, mandorle, noci, pinoli) ha un elevato contenuto di grassi. Tuttavia, si tratta del cosiddetto grasso buono, poiché sono ricchi di grassi insaturi e polinsaturi, tra cui Omega 6 e Omega 3, che aiutano a combattere il colesterolo. In aggiunta, è ricca di proteine, vitamina B ed E, magnesio, potassio, ferro, fosforo, calcio e fibre. Presenta molte calorie, ma può essere consumata da tutti nelle giuste quantità.

La frutta secca glucidica, o polposa (datteri, uva passa, albicocche disidratate), invece, presenta oltre alle fibre, sali minerali e alle vitamine presenti nella frutta secca a guscio, anche un alto contenuto di zuccheri.

Solitamente si consiglia di consumarne una porzione a colazione o durante gli spuntini lontano dai pasti. Anche chi pratica sport e le donne in gravidanza possono consumare questo tipo di frutta, poiché rappresenta uno snack energetico e gustoso.

In sintesi, la frutta secca è un alleato per la salute, ma deve essere consumata con parsimonia, altrimenti si rischia di avere controindicazioni per il nostro benessere.

Controindicazioni della frutta secca

Questo tipo di frutta è sconsigliata per chi ha problemi legati all’apparato digerente. Essendo ricca di fibre, non è l’alimento ideale per chi soffre di colite, ulcera e gastrite.

Per quanto riguarda la frutta secca polposa, è altamente sconsigliata per le persone diabetiche, che presentano problemi renali o per chi vuole seguire un’alimentazione priva di calorie. Il motivo è semplice: essendo ricche di zuccheri, non consentono a questa categoria di consumatori di raggiungere il loro obiettivo di salute.