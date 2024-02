Frutti tropicali contaminati: allarme per 3 varietà consumate da tutti gli italiani

Anche se nella comunità europea alcuni pesticidi sono vietati, il fatto che i frutti tropicali siano tranquillamente commercializzati non significa che siano privi di sostanze nocive. Vediamo quali sono i frutti contaminati e dove si vendono.

Quali sono i frutti tropicali contaminati? Attenzione ai pesticidi

Secondo una nuova indagine de Il Salvagente, in Italia sono in vendita alcuni frutti tropicali contaminati, ossia che contengono pesticidi vietati dalle norme dell'Unione europea. Considerando che al giorno d'oggi questa varietà di frutta è particolarmente consumata dalla popolazione, vale la pena vedere quali sono i prodotti a cui bisogna prestare attenzione. D'altronde, ne va della nostra salute.

Prima di vedere quali sono i frutti tropicali contaminati, però, è bene fare alcune precisazioni. Quando parliamo di sostanze nocive per l'ambiente e per l'essere umano ci riferiamo a pesticidi, erbicidi e fungicidi. Alcuni di questi sono vietati dall'UE, ma introdotti comunque nel territorio europeo tramite l'importazione dai Paesi extracomunitari dove non esistono normative di questo tipo. Pertanto, coloro che li vendono non stanno facendo nulla di illegale.

Eppure, anche se le aziende della grande distribuzione agiscono con correttezza, consumare alimenti di questo espone i clienti a potenziali problemi di salute gravi, come tumori e malattie neurologiche. L'indagine de Il Salvagente ha analizzato un campione di venti frutti tropicali, come ananas, mango e avocado, provenienti dagli scaffali dei principali supermercati italiani della GDO. Ogni frutto è stato sottoposto ad analisi attente e il risultato è sconcertante.

Frutti tropicali contaminati: le varietà da bandire

Nei frutti tropicali contaminati sono stati trovati i seguenti pesticidi vietati in UE: Alfa e cipermetrina (potenzialmente cancerogeno e interferente endocrino, con effetti tossici sull'ambiente e sulle api), Diazinon (collegato a patologie gravi come la leucemia e i disturbi neurologici), Diuron (cancerogeno, interferente endocrino e nocivo se ingerito), Imidacloprid (pericoloso per la sopravvivenza delle api) e Prochloraz (potenzialmente cancerogeno e interferente endocrino).

Chiarito quali sono le sostanze che sono state trovate nei frutti tropicali contaminati, veniamo alle varietà che non dovrebbero mai finire sulle nostre tavole. Di seguito, l'elenco da memorizzare e i nomi dei relativi supermercati:

Mango:

• CONAD “Sapori e Idee” mango (Origine: Brasile) – Pesticidi (mg/kg): Fludioxonil 0,082; Azoxystrobin 0,103 – Punteggio: 5.5

• LIDL mango (Origine: Brasile) – Pesticidi (mg/kg): Fludioxonil 0,026; Azoxystrobin 0,048; Alfa e Cypermethrins 0,001 – Punteggio: 3

• EUROSPIN “Spreafico” mango (Origine: Brasile) – Pesticidi (mg/kg): Fludioxonil 0,013; Azoxystrobin 0,019; Alfa e Cypermethrins 0,007 – Punteggio: 3

Avocado:

• EUROSPIN avocado (Origine: Colombia) – Pesticidi (mg/kg): Thiabendazole 0,115 – Punteggio: 6.9

• COOP avocado (Origine: Colombia) – Pesticidi (mg/kg): Thiabendazole 0,410 – Punteggio: 6.5

Ananas: