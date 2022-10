Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro di alcuni lotti di gallette di riso in quando è scattato l'allarme micotossine. Il prodotto non deve essere assolutamente consumato in quanto potrebbe contenere funghi dannosi per l'organismo umano. Analizziamo anche i sintomi e le complicanze di un infezione micotica.

Gallette di riso ritirate per allarme micotossine: non mangiare questi lotti con queste scadenze

Le micotossine hanno colpito le gallette di riso del marchio Carrefour bio. Si tratta di uno dei prodotti più amati sopratutto in Italia e dunque i consumatori farebbero meglio a dare un'occhiata nelle proprie dispense. Nel caso in cui ci dovessero essere una o più confezioni di gallette di riso Carrefour bio è di vitale importanza controllare il lotto e la data di scadenza. L'alta probabilità di contaminazione micotica è stata riscontrata nei seguenti lotti: R22159A e R22160A. Per quanto riguarda le scadenze dei lotti menzionati, controllare le date: 9 giugno 2023 e 10 giugno 2023. Prima del ministero della Salute, a dare l'allarme è stata la Continental Bakeries-Granco Sa, azienda produttrice del prodotto con sede a Enghien in Belgio, che ha ritirato il prodotto.

I consiglio del ministero della Salute

Sul sito del ministero della Salute, oltre alle indicazioni già fornite, è spiegato cosa fare in caso di possesso del prodotto potenzialmente contaminato. Si legge nell'allerta del ministero che

"solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute".

Inoltre, qualora in dispensa si dovessero avere gallette di riso Carrefour bio di lotti e scadenze con probabile contaminazione micotica, i consumatori

"che hanno acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarle nel punto vendita di acquisto per sostituzione o rimborso".

Cosa sono le micotossine: nascita, sintomi, alimenti, complicanze

Le micotossine, come si legge sul sito della European Food Safety Authority (EFSA), sono composti tossici prodotti naturalmente da vari tipi di funghi. Le micotossine entrano nella catena alimentare per effetto di un'infezione delle colture avvenuta prima o dopo il raccolto. L'esposizione alle micotossine può avvenire tramite il consumo di alimenti contaminati o di animali nutriti con mangimi contaminati.

Quali sono gli alimenti in cui è più probabile trovare micotossine? Ecco una lista:

cereali;

frutta secca;

noci;

spezie.

Ciò che preoccupa di più, però, sono i sintomi legati ad un'infezione micotica alimentare. Tra le varie manifestazioni sintomatiche abbiamo i classici disturbi gastrointestinali che di per sé non sono preoccupanti se presi in tempo. Ma le micotossine possono attaccare anche in altri modi il nostro organismo. Ecco alcune complicazioni di un'infezione micotica:

cancro;

problemi renali;

immunodeficienza.

Le tossine dannose per gli esseri umani e per gli animali sono le aflatossine, l'ocratossina A e le tossine del genere Fusarium come il deossinivalenolo.

