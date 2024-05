Un recente accordo tra Bauli e Tonitto porta sulle tavole dei consumatori i gelati al panettone, pandoro e croissant. Quella che fino a pochi anni fa sembrava un sogno, ora è realtà. Finalmente si può assaggiare il gelato Bauli al panettone, al pandoro e al croissant all’albicocca. Se in estate senti la mancanza del tipico dolce natalizio, niente paura: d’ora in poi è possibile assaporare questa combinazione di gusti persino durante la bella stagione. Dolci come pandoro e panettone sono presenti tra gli scaffali del supermercato solo in un determinato periodo dell’anno, ma la nuova collaborazione consente di portare tutta la bontà di questi dolci nel banco surgelati, in una versione fresca e sfiziosa. Il gelato Bauli è la novità che in tanti sono curiosi di assaggiare: ecco allora dove comprarlo.

Gelato Bauli al panettone: quando esce

L’innovazione nel mondo del gelato italiano prende una nuova, deliziosa piega con l’introduzione di gusti ispirati a dolci tradizionali italiani, grazie alla collaborazione tra Bauli e Tonitto 1939. Questa sinergia tra due realtà storiche del panorama dolciario e gelatiero italiano ha portato alla creazione di gusti unici come gelato al panettone, pandoro e croissant all’albicocca, arricchendo il già vasto assortimento di gelati con sapori che evocano la tradizione pasticcera italiana.

Bauli, con sede a Verona, è una delle aziende più riconosciute per la produzione di panettoni e pandori, dolci che sono simboli delle festività natalizie italiane. L’unione delle competenze di Bauli nella pasticceria con l’expertise gelatiera di Tonitto 1939, una storica azienda di Genova che ha visto una crescita notevole del 93% negli ultimi quattro anni, rappresenta un esempio eccellente di come le tradizioni possono essere trasformate e adattate per il gusto contemporaneo.

Tonitto 1939, in particolare, ha guadagnato un posto di rilievo nel settore gelatiero italiano, diventando la prima azienda del suo campo a ricevere il Marchio Storico d’Interesse Nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questo riconoscimento non solo sottolinea la qualità e l’importanza storica dei suoi prodotti, ma anche la capacità dell’azienda di innovare e mantenere alti standard di produzione introducendo un Gelato Bauli in collaborazione con il famoso brand.

Questi nuovi gusti di gelato non solo soddisfano il palato degli amanti del gelato ma rappresentano anche un omaggio alla ricchezza delle tradizioni dolciarie italiane. Con la loro introduzione, Bauli e Tonitto 1939 offrono una nuova esperienza gustativa che promette di conquistare sia i mercati italiani sia quelli internazionali, continuando a portare l’eccellenza italiana nel mondo.

Il gelato al panettone può rientrare sicuramente nella classifica dei 20 gusti più strani. Per poter assaggiare questi nuovi tre gusti bisogna aspettare ancora per poco. Infatti, tutti e tre i gusti saranno disponibili da questa estate.

La collaborazione

La collaborazione tra Bauli e Tonitto 1939 rappresenta una strategia intelligente e tempestiva per entrambe le aziende, data la crescente domanda nel settore dei gelati, che ha registrato un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Questo aumento riflette un interesse sempre maggiore dei consumatori per prodotti innovativi e di qualità nel mercato dei dessert surgelati.

Per Bauli, noto per i suoi dolci tradizionali, questa mossa verso il reparto dei surgelati rappresenta un’opportunità significativa di diversificare la propria offerta e di sfruttare la popolarità della categoria dei gelati per accrescere ulteriormente il proprio brand. L’idea di trasformare i sapori classici del panettone e del pandoro in gelati estivi è una risposta creativa alla necessità di adattarsi alle preferenze dei consumatori durante i mesi più caldi, offrendo un’alternativa fresca e gustosa ai tradizionali dolci.

La scelta di sviluppare gusti come quello del gelato al panettone o al croissant all’albicocca è particolarmente azzeccata, poiché unisce il richiamo del nuovo e dell’innovativo con il conforto dei sapori tradizionali italiani, rendendo questi gelati ideali sia come dessert di fine pasto che come snack rinfrescante a metà giornata.

Mentre Bauli e Tonitto 1939 si preparano al lancio di questi nuovi prodotti, c’è un’attesa palpabile tra i consumatori, ansiosi di scoprire questi nuovi sapori. Se il lancio riuscirà a soddisfare le aspettative, il Gelato Bauli potrebbe non solo rafforzare la presenza di Bauli nel settore dei surgelati, ma anche consolidare ulteriormente la reputazione di Tonitto 1939 come leader innovativo nel mercato dei gelati. Le aziende sperano che l’introduzione di questi nuovi prodotti si traduca in successo commerciale e apprezzamento da parte dei consumatori, sottolineando l’importanza di adattare continuamente l’offerta alle tendenze del mercato e alle preferenze del pubblico.