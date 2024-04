Gelato al gusto Gocciole in vaschetta, l'ultima novità Algida che fa impazzire il web

Tra le tante novità lanciate da Algida per l'estate 2024, una in particolare ha fatto subito impazzire il web. Si tratta del gelato alle Gocciole in vaschetta, che è diventato virale sui social. Ecco cos'è e dove trovarlo.

Algida ha già anticipato alcune delle novità pensate per l'estate 2024. Tra queste, una in particolare ha subito colpito gli amanti dei gelati da supermercato: la vaschetta al gusto Gocciole.

Nel 2022, Algida ha lanciato una collaborazione con Pavesi e Barilla, creando alcuni gelati ispirati ai biscotti più amati di questi marchi. Uno dei più apprezzati è stato senza dubbio quello ispirato alle gocciole: un sandwich che ricorda in tutto e per tutto una Gocciola Pavesi ripieno di gelato alla stracciatella.

A due anni dal lancio, il gelato ispirato al frollino più amato dagli italiani è ancora uno dei best seller e Algida ha deciso di ampliare la gamma trasformando le Gocciole in un gelato in vaschetta. Ecco di cosa si tratta.

Gelato alle Gocciole in vaschetta: ecco l'ultima novità da provare

Tra le ultime novità Algida per l'estate 2024, una in particolare ha fatto impazzire il web: il gelato al gusto Gocciole in vaschetta.

Si tratta di una nuovissima e inedita versione dell'amato biscotto gelato ispirato alle Gocciole, lanciato da Algida e Pavesi nel 2022. Anche in questo caso, l'iconico frollino ha un ruolo centrale.

Infatti, il gelato alle Gocciole in vaschetta è una morbida crema alla vaniglia con gocce di cioccolato e guarnito con mini Gocciole. I biscottini sono abbondantemente sparsi sopra il gelato e si trovano anche all'interno della crema, arricchendola.

Il gelato è andato subito virale e sui social si possono trovare centinaia di video e post di persone che sono corse a comprarlo e assaggiarlo.

Dove comprare il gelato alle Gocciole?

Come il biscotto gelato delle Gocciole, anche la versione in vaschetta si può trovare in tutti i supermercati che rivendono prodotti Algida. Il prezzo di questo nuovo gelato alle Gocciole è di 4,99 euro e ogni vaschetta ne contiene 435 g.

Poiché si tratta di un gelato in vaschetta, non sarà disponibile nei bar.

Chi fa le Gocciole gelato?

Entrambi i gelati Gocciole presenti sul mercato sono prodotti Algida. In particolare, la vaschetta alle Gocciole è prodotta nello stabilimento di Reggio Emilia, mentre il biscotto gelato in quello di Caivano, in provincia di Napoli.

Quante calorie ha un gelato Gocciole?

Il gelato alle Gocciole in vaschetta è una delle novità Algida per l'estate 2024. Ogni vaschetta contiene 435 g di prodotto, che equivalgono a circa 8 porzioni da due palline ciascuna. Una porzione consigliata, 55 g di gelato, ha 136 calorie.

Per 100 g, il gelato alle Gocciole in vaschetta ha 247 calorie.

Il gelato alle Gocciole in vaschetta, quindi, è meno calorico della sua versione sandwich. Infatti, ogni biscotto gelato Gocciole pesa 45 g e ha 159 calorie. 100 g di questo prodotto hanno 353 calorie.

