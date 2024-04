Ringo, arriva il nuovo gelato in vaschetta: ecco la novità Algida e Barilla 2024

Dopo Pavesini e Gocciole, per l'estate 2024 altra novità è il nuovo gelato in vaschetta della Ringo nella versione cacao e vaniglia: ecco di che si tratta.

Manca poco all’estate 2024 e la voglia di gelato si fa sempre più insistente. Da quelli artigianali a quelli commerciali un buon gelato non può mancare nell’alimentazione degli italiani.

Quest’anno, però arrivano delle novità soprattutto per i gelati in vaschetta: dalla già avviata partnership tra Algida e Barilla arrivano 3 belle novità: i Pavesini per la prima volta diventano un gelato mentre Gocciole e Ringo si troveranno anche nella versione vaschetta.

Ringo e Gocciole, in realtà sono già sul mercato da qualche anno ma ora arrivano anche in formato vaschetta.

Scopriamo nel dettaglio la nuova proposta Ringo per l’estate 2024.

Ringo, arriva il nuovo gelato in vaschetta per l'estate 2024: ecco la novità Algida e Barilla

In questi ultimi giorni le temperature piacevoli hanno fatto aumentare la voglia di mare e passeggiate, e non solo anche quella di un buon gelato.

Non soltanto però gelati artigianali, anche i commerciali ed industriali: tra i più mangiati e apprezzati dai consumatori di tutto il mondo ci sono quelli marchiati Algida.

Da qualche anno Algida e Barilla hanno intrapreso una collaborazione, al fine di valorizzare alcuni brand italiani di snack e biscotti, con la volontà di rafforzare la loro presenza nel mercato dei gelati.

Dalla partnership sono nati alcuni biscotti gelati ispirati ad alcuni snack e biscotti molto amati dagli italiani: dalle Gocciole, ai Pan di Stelle, passando per i Ringo e i Togo.

Ma per la prossima estate arriveranno alcune novità in vaschetta la più gettonata e la vera novità sarà il gelato Pavesini al gusto di tiramisù e non solo.

Arriva anche il gelato in vaschetta Gocciole e Ringo.

Ringo Biscotto Gelato, nella nuova versione in vaschetta verrà proposto sia al gusto di vaniglia che cacao con al centro una salsa variegata al cacao.

Al centro del nuovo gelato ci sarà uno strato di biscotto con l’iconica forma “R” alla vaniglia e al cacao con un topping di biscotti Ringo alla vaniglia e al cacao.

L’ambizione della partnership è di attrarre nuovi consumatori e contribuire a far crescere il segmento.

Gocciole, nel nuovo formato in vaschetta verrà proposta con una confezione da 435 grammi di gelato alla vaniglia con gocce di cioccolato e polvere di biscotto Gocciole.

Nel mezzo, anche per questo gelato uno strato di mini Gocciole e un topping di gocce al cioccolato.

Per quanto riguarda i Pavesini, questo sarà una novità assoluta ispirata ai classici biscotti sono nati da un’intuizione di Mario Pavesi nel 1948, commercializzati da prima con il nome di Biscottini di Novara.

Si tratta di una specialità tutta italiana ora lanciata anche in versione gelato al gusto di tiramisù.

Ringo e non solo, ecco tutti i prodotti in commercio della nuova gamma

Non solo i nuovi prodotti Ringo, Gocciole e Pavesini, dalla partnership delle due aziende sono nati tanti prodotti e novità con l’obiettivo di realizzare gelati in grado di richiamare l’esperienza e la bontà dei prodotti a cui si ispirano: da Gocciole Biscotto Gelato, Baiocchi Biscotto Gelato, Ringo Gelato alla vaniglia e al cacao.

Mentre il gelato Pan di Stelle è presente in versione Ice cream con il Cono e con il Biscotto Gelato.

In versione stecco, il Togo: il gelato ripropone fedelmente il bastoncino dalle piccole onde, ma si può trovare anche in versione cono.

Produzione sostenibile e Made in Italy

Tutti sono in attesa delle novità di Algida e Barilla. L’obiettivo della partnership è la creazioni di nuovi gusti volti a conquistare il mercato.

Per i nuovi formati di Gocciole, Ringo e Pavesini, come per tutti i gelati della partnership saranno utilizzate le migliori materie prime come ad esempio il latte fresco italiano di alta qualità.

Inoltre oltre ad utilizzati materie prime di qualità, verranno utilizzate delle confezioni fatte in carta tutte riciclabili.

I nuovi gelati saranno commercializzati in tutto il territorio nazionale nelle principali insegne italiane. La temperatura ideale di conservazione è -18 gradi.