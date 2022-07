Il 7 Luglio è la Giornata Mondiale del Cioccolato, chiamata anche il World Chocolate Day.

Un'occasione unica, nonché golosa, per scoprire di più su questo delizioso alimento e la storia della sua preparazione, ma anche festeggiare a dovere.

In effetti, proprio in questi giorni, si moltiplicano le occasioni di festa in tutta Italia. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che è proprio in Italia che piccoli cioccolatai e grandi marchi hanno la lavorazione del cacao un'eccellenza gastronomica del Made in Italy.

Giornata Mondiale Cioccolato, cos'è e perché si festeggia il 7 luglio

Anche se questa festa è relativamente recente e la prima Giornata Mondiale venne istituita solo il 7 luglio 2009, la storia del cioccolato affonda le sue radici in tempi ben più lontani. Circa 3 mila anni fa il cacao veniva coltivato e raccolto nelle Americhe e fu soltanto all'arrivo di Cristoforo Colombo che gli Europei poterono mettere mano sulle fave di cacao. Gli Aztechi, a quel tempo, solevano preparare una sorta di bevanda amara e schiumosa, il Xocolatl. Lo apprezzavano così tanto da ritenere che il cacao fosse proprio un dono degli dèi. E non un dio qualsiasi: il dio della saggezza, Quetzalcoalt.

Il cacao era così prezioso da essere utilizzato dalle popolazioni locali come moneta: Cristoforo Colombo e i suoi uomini, però, non ne capirono subito il valore e, anzi, non ne apprezzarono nemmeno la sua amarezza.

Il cioccolato arrivò dunque in Europa solo al tempo di Hernàn Cortèz che capì immediatamente la portata della scoperta.

Monaci europei si diedero dunque da fare per addolcire il sapore della bevande e renderlo quindi apprezzabile nel cosiddetto Vecchio Continente. Senza contare che il cioccolato aveva un notevole valore economico di per sé: dunque, sarebbe potuto servire a finanziare le grandi imprese coloniali volute dall'Impero spagnolo. Due piccioni con una fava, insomma.

Dalla Spagna passò all'Italia, in particolare in Piemonte. Dai mastri cioccolatieri torinesi imparò anche buona parte dei noti cioccolatai svizzeri. Merito della bontà del cioccolato, ma anche delle sue eccellenti proprietà nutrizionali che, fortunatamente, i monaci ben compresero.

Si diffuse la famosa cioccolata al gelsomino del Granduca Cosimo III dei Medici, e con il tempo si iniziò a mescolare il cacao con il latte, creando la "cioccolatte".

Il resto, come si suol dire, è storia.

7 luglio 1847: quando la storia del cioccolato cambiò per sempre

Perché la Giornata Mondiale del Cioccolato si festeggia proprio il 7 luglio? In realtà la risposta è presto detta: non si sa esattamente perché sia stato scelto proprio questo giorno.

Per alcuni, la motivazione risiede nella data di sbarco del cioccolato in Europa. Non ci sono però sufficienti prove a suffragio di tale teoria. Quello che sembra, invece, è che proprio il 7 luglio 1847 il cioccolataio inglese Joseph Fry abbia inventato la prima tavoletta di cioccolato, la chocolate bar.

Prima di allora, infatti, il cioccolato veniva soltanto bevuto. Dopo la mirabile invenzione di Fry, la storia del cioccolato, nonché il suo stesso aspetto, cambiò per sempre.

Che mondo sarebbe, in effetti, se il cioccolato fosse solo liquido?

Come festeggiare la Giornata Mondiale del Cioccolato

Per la verità, se non a livello locale o di qualche azienda privata, non vi sono grandi festeggiamenti per l'occasione. Nel corso dell'anno, però, i festeggiamenti dedicati al cioccolato occupano un posto davvero importante nel calendario.

In primo luogo, non possiamo non citare EuroChocolate di Perugia, uno dei più grandi festival europei dedicati al tema. Dal 1993 si tiene ogni anno nel mese di ottobre a Perugia, sede della famosissima azienda di Perugina.

Vi sono poi:

tour itineranti organizzati da mastri cioccolatai nelle più diverse piazze d'Italia;

organizzati da mastri cioccolatai nelle più diverse piazze d'Italia; il CioccoShow , fiera importantissima che si svolge a Bologna intorno a Novembre;

, fiera importantissima che si svolge a Bologna intorno a Novembre; cioccolaTò svolta a Torino ogni anno dal 2003;

svolta a Torino ogni anno dal 2003; Se vogliamo sconfinare leggermente, il ChocoTitano, svolto ogni anno nella Repubblica di San Marino.

Quanto cioccolato si mangia in Italia?

Siamo ben lontani dai tempi in cui il cioccolato era solo liquido o solo solido. Oggi, infatti, esso è entrato di diritto nelle cucine di ogni dove, per generare preparazioni gustose. Dolci, dessert, praline, gelati e talvolta anche preparazioni salate.

Al latte o fondente, il cioccolato non sembra conoscere crisi. Anzi, pare che in periodo di lockdown il consumo sia salito. I reparti di marketing delle grandi aziende cioccolatiere provano ad invogliare i consumatori con proposte arricchite da ingredienti esotici, come le bacche di Goji, oppure proponendo collaborazioni altisonanti, come i Baci Perugina e Dolce & Gabbana.

Inoltre, molte aziende puntano sulla vendita di cioccolato proveniente da circuiti etici, ovvero quello con il marchio FairTrade o UTZ, senza contare il proliferare di proposte di cioccolato zero zuccheri. Per scorpacciate con meno sensi di colpa.

A prescindere dalla vastità delle proposte, i numeri parlano chiaro. Una ricerca di JustEat, infatti, condivide quanto segue:

"Nel 2020 sono stati più di 15.000 i chilogrammi ordinati a domicilio, registrando una crescita del +35% rispetto all'anno precedente."

Consideriamo che solo all'inizio del 2021 erano stati già ordinati oltre 9000 kg.

La città più golosa pare sia Roma, seguita da Bologna. Milano, però, cresce moltissimo, registrando nel 2021 un +8 per cento rispetto all'anno precedente. A Torino è un autentico boom, con un +14 per cento. E ricordiamo che si tratta soltanto del cioccolato consegnato a domicilio da JustEat.

Secondo l'Unione Italiana Food, nel 2020 le aziende italiane hanno prodotto all'incirca 344.000 tonnellate di prodotti a base di cioccolato. Si stima un valore di oltre 4,5 miliardi di euro, considerando più di 340.000 tonnellate di prodotto esportate ed un consumo pro-capite di circa 2 kg.