Il gorgonzola dolce e piccante: differenze e caratteristiche

Tra i formaggi del nostro Paese più celebri a livello internazionale merita di essere annoverato il gorgonzola, che ha la sventura di essere oggetto di numerose imitazioni con risultati a dir poco disprezzabili. A garantire la qualità dei prodotti italiani provvede per fortuna la DOP, vale a dire la denominazione di origine protetta. Sul mercato attualmente si possono trovare due differenti tipologie di gorgonzola: quello dolce e quello piccante. Per sapere che differenza c’è tra l’una e l’altra versione, abbiamo chiesto aiuto al team di Brindando.com

I tempi della stagionatura

Molto semplicemente, la linea di demarcazione tra il gorgonzola dolce e quello piccante è determinata dai tempi di stagionatura. In particolare, la stagionatura per il gorgonzola dolce è di 50 giorni, a differenza del gorgonzola piccante che invece necessita di un tempo di stagionatura pari a 80 giorni. Ovviamente ci sono delle conseguenze anche dal punto di vista del gusto, in quanto il gorgonzola dolce è, appunto, più dolce, in virtù di una sapidità meno intensa che si accompagna a una consistenza più cremosa. Il gorgonzola piccante, d’altro canto, è un formaggio con un sapore più forte e una pasta più dura e consistente, contraddistinta da una maggiore friabilità ed erborinatura.

La procedura di lavorazione

In un caso e nell’altro, la procedura di lavorazione può essere paragonata a quella con la quale viene realizzato lo stracchino. Come noto, comunque, il vero segreto del gorgonzola deve essere individuato nelle muffe. Con il latte in caldaia, si provvede all’aggiunta di colture di muffe, da cui dipendono le tipiche venature blu e le colorazioni verdi che rendono questo formaggio tanto riconoscibile: merito, se così si può dire, delle cellule di Penicillium Roqueforti. Nel corso della fase di maturazione del formaggio, poi, sulla superficie della crosta vengono effettuate delle forature grazie a cui le muffe hanno la possibilità di proliferare e dar vita ai tipici canali in cui ci si imbatte in fase di degustazione del prodotto.

Il gorgonzola e l’erborinatura

La pratica dell’erborinatura è figlia di una tradizione che affonda le radici in tempi passati ma che è nata in maniera piuttosto casuale: il che, a dir la verità, accade non di rado nel mondo dei formaggi. Grazie alla presenza di Penicillium Roqueforti, l’intensità aromatica del gorgonzola cresce in misura consistente, e specialmente con il gorgonzola dolce ciò si traduce in un delizioso livello di dolcezza. La peculiarità più importante del formaggio è la cremosità, una caratteristica che i consumatori medi tendono a ricercare; gli esperti e gli appassionati, d’altro canto, si orientano più sulla piccantezza e prediligono la naturalezza del prodotto.

Come gustare il gorgonzola

La versione dolce del gorgonzola può essere utilizzata per la preparazione di diversi primi piatti, a cominciare dalla pasta, ma può anche essere impiegata per i risotti e per la polenta, oltre che spalmata su verdure a crudo. Per ciò che concerne il gorgonzola piccante, d’altra parte, vi si fa affidamento per realizzare le farciture dei ravioli freschi e degli involtini di carne, ma anche per la polenta concia tipica della Valle d’Aosta e della Valtellina. Come si può notare, stiamo parlando di un formaggio che in ambito culinario si fa apprezzare per la sua versatilità; può essere usato per insaporire o anche solo guarnire una grande varietà di piatti. Qualche difficoltà si potrebbe incontrare, invece, quando si parla di abbinamenti con i vini; il consiglio è di privilegiare i vini rossi, dato che il gorgonzola contribuisce ad accentuare i tannini e più in generale le parti dure di un vino. Gli esperti raccomandano comunque di provare anche i vini bianchi dolci e morbidi, come pure i vini santi e quelli passati, senza dimenticare gli spumanti metodo classico, ma a condizione che abbiano una tiratura non inferiore ai 36 mesi.

