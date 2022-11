Fai spesso confusione nel distinguere Gricia, Amatriciana e Carbonara? Niente paura ti sveliamo ciò che rende ognuna di queste preparazioni un golosissimo priamo piatto della tradizione italiana, con dettagli e accorgimenti da renderle differenti e strepitose.

Quali sono le differenze tra Gricia, Amatriciana e Carbonara

Ogni regione e città d’Italia ha il suo patrimonio culturale e culinario che custodisce gelosamente. Ed è questo il caso di Roma e del suo trittico intramontabile. Infatti, tra i capisaldi della tradizione culinaria italiana romana, Gricia, Amatriciana e Carbonara sono tra le paste più ghiotte e più conosciute in tutto il mondo. Ma sebbene siano molto simili per l’impiego di alcuni ingredienti, in realtà sono spesso confuse tra loro. Vediamo quali sono le differenze che rendono queste tre paste così buone e uniche.

La mamma di tutti: la Cacio e Pepe

In primo luogo dobbiamo fare una giusta osservazione. Forse non tutti sanno che tutti e tre i piatti in questione sono accomunati da un ulteriore piatto tipico della cucina romana: la Cacio e Pepe. Quest’ultima, diffusa nella campagna laziale fino ai monti abruzzesi e umbri, nasce come piatto piuttosto povero in quanto originariamente pecorino e pepe erano prodotti semplici e facilmente reperibili nelle case contadine.

Proprio a conferma di quanto appena riportato, la Cacio e Pepe affonda le sue radici durante il periodo della transumanza, periodo in cui i pastori dell'agro romano spostavano i loro greggi da un luogo all'altro. Nel corso di questi lunghi periodi, per sostentarsi, necessitavano alimenti energici e calorici che avessero altresì un tempo di conservazione piuttosto lungo. Ed ecco quindi che assieme a prodotti come pomodori secchi e guanciale di maiale essiccato, si aggiungevano cacio pecorino stagionato, spaghetti essiccati e pepe nero in grani.

Vi starete domandando perché proprio il pepe nero in grani. Ebbene, non a caso, la scelta di questa spezia va fatta ricondurre alle sue sorprendenti proprietà. Infatti, il pepe nero stimola i recettori del calore ed è per questo che durante il periodo di transumanza, veniva adoperato per aiutare i pastori a proteggersi dal freddo.

Leggi anche: Viaggio nella Capitale, ecco cosa mangiare assolutamente a Roma (e per tutti i gusti)

L'aggiunto del guanciale e la nascita della Gricia

Con il passare del tempo, la Cacio e Pepe venne ulteriormente arricchita con l’aggiunta di un nuovo ingrediente, dando così origine alla Gricia. Stiamo parlando del guanciale (no, non si possono usare né bacon, né pancetta, a meno che non vogliate suscitare l’ira funesta dei romani doc), ingrediente indispensabile alla base di una tradizionale Gricia romana.

Le origini della Gricia sono piuttosto indefinite, ma secondo la maggioranza sarebbe nata al confine tra la regione del Lazio e l’Abruzzo: ad Amatrice.

Per quanto riguardo il suo nome, probabilmente va fatto ricondurre alla località di Gresciano, oppure al gricio, il termine che veniva impiegato per chiamare colui che assieme ad altri generi alimentari vendeva il pane.

Dalla Cacio e Pepe a Carbonara e Amatriciana

In seguito, ecco che dalle due “antenate” di Cacio e Pepe e di Gricia, ebbero origine le altre due intramontabili: Carbonara e Amatriciana.

In particolare, si può affermare che a seguito dell'introduzione del pomodoro attorno all'800, la Gricia, viene arricchita dando vita all'Amatriciana. Infatti, quest'ultima non è altro che una Gricia con il pomodoro, ottenuta a seguito del soffritto di guanciale e dell'aggiunta della salsa di pomodoro.

Inoltre, un ulteriore dettaglio non trascurabile è l’utilizzo del formaggio. Infatti, se da un lato la Gricia prevede l’uso di Pecorino DOP, dall’altro lato l’Amatriciana, proprio come richiama il suo nome, prevede l’impiego del Pecorino di Amatrice, il quale avendo note di sapore meno forti, riesce a creare il giusto equilibrio e armonia al resto degli ingredienti.

Per quanto riguarda la Carbonara, invece, questa si distingue dalle altre preparazioni in quanto alla base prevede l’aggiunta delle uova (rigorosamente fuori dal fuoco).

Gricia, Amatriciana e Carbonara: ad ognuna il suo formato di pasta

Un ulteriore dettaglio da non trascurare in termini di differenze, sta nel formato di pasta utilizzato per la loro preparazione. Infatti mentre per la Gricia vengono impiegati spaghetti o rigatoni, per la Carbonara si adoperano solo ed esclusivamente gli spaghetti. Attenzione però a non commettere l’errore di utilizzare questi ultimi anche per l’Amatriciana, la quale prevedere rigorosamente solo l’utilizzo dei bucatini.