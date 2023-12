Quintalino apre a Milano: ecco cosa c'è da sapere sull'hamburgeria di Alessandro Cattelan

Milano non si ferma e continua a investire nel settore culinario, come dimostra l'apertura di una nuova hamburgeria che ha attirato l'attenzione dei più curiosi.

Questa volta a metterci la firma è un volto noto dello spettacolo, collaborando con delle personalità molto conosciute nel settore culinario: ecco tutto quello che c'è da sapere su Quintalino.

Nuova apertura a Milano: arriva l'hamburgeria di Alessandro Cattelan

Il capoluogo lombardo ospita al suo interno alcuni dei migliori ristoranti e fast food, come dimostra la classifica dei 5 migliori hamburger di Milano a cui, molto probabilmente, potrebbe aggiungersi nei prossimi anni la nuova apertura che ha attirato l'attenzione.

Da pochi giorni ha infatti aperto un'hamburgeria firmata da un volto noto dello spettacolo: parliamo di Alessandro Cattelan che, oltre alla sua carriera di conduttore, ha deciso di intraprendere anche la strada di imprenditore.

Localizzato in Via Terraggio 9, Quintalino è pronto a conquistare i suoi clienti, anche grazie al ricco menu presente al suo interno.

Il ricco menu di Quintalino

Dopo l'apertura del ristorante di Max Mariola, Milano ospita un altro locale aperto da un personaggio noto nello spettacolo, conquistando il palato dei clienti.

Panini e toast sono il punto forte di Quintalino, il quale ha svelato il menu che si può degustare al suo interno, partendo dai 4 hamburger in grado di soddisfare i gusti di tutti.

Si parte dal Burger di manzo al parmigiano con chutney di pomodoro e basilico e si arriva a quello ai 4 formaggi, a cui si aggiungono anche le varianti con maionese al pepe verde e radicchio trevigiano e l'alternativa con crema piccante e finocchio in agrodolce.

Al menu di hamburger si aggiungono anche i toast di fegato e di salsiccia e le immancabili patatine fritte, presenti nella versione classica e nell'imperdibile variante cacio e pepe.

Le parole degli imprenditori

A raccontare del nuovo progetto sono gli stessi imprenditori di Quintalino: accanto a Cattelan, infatti, vi è anche il noto chef Francesco Panella e il macellaio Dario Cecchini.

Lo chef in un'intervista ha dichiarato:

Questo progetto rappresenta per me molto: l'hamburger è uno dei prodotti più venduti al mondo, proprio per questo voglio dimostrare come si possa attuare un modello scalabile che limiti però l'impatto ambientale e sociale.

Alle parole di Panella si aggiungono anche quelle di Alessandro Cattelan:

Per i ragazzi della mia generazione, l'hamburger rappresenta il simbolo del sogno americano. Come direttore creativo, la mia missione sarà quella di raccontare un prodotto culturalmente americano avvicinandolo a valori tipicamente italiani.

Non resta allora che prenotare un tavolo da Quintalino per degustare uno dei prodotti più amati in tutto il mondo con l'imperdibile qualità degli ingredienti italiani.

