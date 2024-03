Hanno più calorie le gallette di riso o di mais? Ecco i valori nutrizionali

Da qualche anno a questa parte, le gallette si trovano in ogni dispensa d'Italia. Eppure, in pochi riescono a dire se hanno più calorie le gallette di riso o di mais, oppure quante se ne dovrebbero mangiare per dimagrire, o meglio non ingrassare. Vediamo tutto quello che c'è da sapere su questo valido sostituto del pane.

Hanno più calorie le gallette di riso o di mais? La verità

Come suggerisce il nome, le gallette di riso e le gallette di mais non sono la stessa cosa. Appartengono alla medesima 'categoria' di alimenti, ma presentano caratteristiche diverse. Quelle di mais sono agglomerati di cereali (riso, kamut, farro, etc) che vengono fatti espandere con calore e pressione, mentre quelle di riso sono prodotte da un impasto di riso soffiato (riscaldandone i semi ad alta pressione e lo stesso con l’uso del vapore) unito al collante alimentare essiccato.

Prima di vedere se hanno più calorie le gallette di riso o di mais, una precisazione è d'obbligo. In entrambi i casi parliamo di prodotti a basso apporto calorico, di facile digeribilità e con il minimo apporto di carboidrati. E' per questo che, oltre che durante i pasti, possono essere consumate a colazione, come spuntino o a merenda.

Generalmente, 100 grammi di gallette di riso contengono 400 calorie, mentre quelle di mais presentano 350 Kcal. Questo dato, però, va letto prendendo in esame anche il valore nutrizionale dei due prodotti. Per il riso, sempre parlando di 100 gr, abbiamo:

• proteine 7.1 g

• grassi 4.3 g

• acqua 5.8 g

• carboidrati 81.1 g

• fibre 4.2

• zuccheri 0.88.

Per 100 gr di mais, invece, abbiamo:

• proteine 8.1 g

• grassi 2.4

• acqua 4.6

• carboidrati 83.4

• fibre 1.9

• zuccheri 23.4.

Per quanto riguarda l'indice glicemico, le gallette di riso toccano 85, quindi un valore medio-alto, mentre quelle di mais sono a 75, ossia alto. Entrambe, quindi, sono sconsigliate ai soggetti diabetici o obesi. In casi come questi, è consigliato il pane di segale, integrale o al grano saraceno.

Quale gallette mangiare per dimagrire?

Se di vuole perdere peso si possono mangiare sia le gallette di riso che quelle di mais. E' preferibile, però, controllare l'etichetta degli ingredienti e optare per i prodotti privi di sale.

Quante gallette di mais mangiare a cena?

E' bene sottolineare che le gallette, che siano di riso o mais, non fanno dimagrire, ma consentono di non ingrassare. Generalmente, durate una dieta le gallette vengono consigliate a cena, come sostituto del pane, nella dose di tre, massimo quattro. Generalmente, una galletta di mais pesa circa 8 grammi, mentre quella di riso circa 10 gr.

Quante gallette di riso si possono mangiare in un giorno?

In un regime dietetico, è consigliato non superare la dose di quattro gallette al giorno. Generalmente, si consumano a cena, come sostituto del pane. Se si preferisce mangiarle a colazione, pranzo o merenda, si deve saltare la dose del pasto serale.