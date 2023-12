Questi 20 cibi sono i peggiori da acquistare al supermercato: attenti alle etichette

Questi sono in assoluto i 20 cibi peggiori da acquistare al supermercaDobbiamo eliminarli per sempre e imparare a vivere senza? Ecco qualche considerazione.

Senza zucchero, light, bio e ancora leggerezza, alta qualità o senza additivi e conservanti. Tutti acquistiamo prodotti alimentari attirati da queste scritte.

Eppure sbagliamo, se non leggiamo l’etichetta. E questi sono i 20 cibi peggiori da acquistare al supermercato.

Quali sono i cibi da non comprare al supermercato

Purtroppo, a parte il fresco, tutto il resto andrebbe evitato. Infatti anche i salumi confezionati contengono nitriti e nitrati, ma non sono sicuri neppure prodotti come la pasta o la frutta secca, per via di pesticidi (tra l'altro trovati anche nella polpa di banane) o altre sostanze tossiche per l’uomo.

Ovviamente, non potendo farne a meno, il consiglio principale da seguire è di imparare a leggere e controllare sempre le etichette. Più la lista degli ingredienti è corta e meglio è, cercando di preferire sempre le alternative senza sale aggiunto né zuccheri.

La regola aurea, per quanto riguarda l’alimentazione, è: comprare il più fresco possibile (o comunque il meno lavorato possibile). Più un cibo viene processato e trasformato e più fa male. Quindi può andare bene acquistare una busta di spinaci surgelati ma è preferibile evitare di comprarli già cotti e conditi, ad esempio spinaci surgelati alla mozzarella filante.

Il problema è che questo tipo di “cibo” (che nell’elenco a seguire è vera e propria spazzatura) va a soddisfare molte delle esigenze odierne. La mancanza di tempo, la praticità nel mangiare un piatto pronto senza dover sporcare la cucina, la facilità nel proporre questo genere di alimenti ai bambini, perché così mangiano tutto senza fare capricci.

E poi, c’è da ammetterlo, alcuni di questi sono davvero buoni. E tante volte si acquistano pur avendo tutto il tempo per cucinare ma solo per il gusto di soddisfare il palato.

I 20 cibi peggiori da acquistare al supermercato

Eccoci giunti al fatidico elenco degli alimenti da scansare, quando si va a fare la spesa. C’è da scommetterci che tutti, a meno di rare eccezioni, ha in casa alcuni di questi prodotti, soprattutto se ci sono bambini da accontentare.

Questi sono i peggiori cibi da acquistare al supermercato:

1. merendine industriali. Anche la brioche dall’aspetto più sano, senza creme come un plumcake, è nociva per la salute 2. caramelle gommose. Il peggio del peggio, solo zucchero e coloranti 3. barrette. Le confezioni sono molto ingannevoli, trattandosi di cereali e etichettate come “energetiche” ma in realtà piene di zuccheri ed edulcoranti 4. cereali. Tutti i tradizionali cereali da colazione non sono affatto sani come vogliono farci credere. Ed è bene sapere che i chicchi di mais sono sottoposti a trattamento chimico, per diventare così croccanti e aprirsi come petali 5. wurstel. Ormai probabilmente lo sanno tutti, si tratta di prodotti industriali nei quali finiscono le parti degli animali non destinate alla vendita, triturate e condite con sale e aromi artificiali nonché coloranti 6. pane confezionato e crackers. I prodotti da forno nascondono tante insidie per la salute, dall’eccesso di sale alle sostanze ammorbidenti o all’alcol presente ad esempio nel pane in cassetta 7. sottilette e spalmabili. In questi prodotti vanno a finire gli scarti della lavorazione dei formaggi, spesso anche già scaduti 8. patatine e pop corn. Non c’è bisogno di precisare che per la presenza di sale, aromi e olio di frittura utilizzato tantissime volte, si tratta di vero e proprio cibo spazzatura 9. bevande gassate. Tante persone amano il gusto di queste bibite frizzanti. Ma a parte l’aggiunta di anidride carbonica, si tratta di una vera e propria bomba di zuccheri e coloranti, come le caramelle 10. pizza surgelata. La pizza inserita in un regime dietetico equilibrato, si può mangiare tranquillamente, una o due volte a settimana. A patto però che non si tratti di quelle surgelate, vero concentrato di prodotti di scarto e oli raffinati 11. gelati. Quelli del supermercato andrebbero bannati, in favore dei prodotti artigianali 12. margarina. Se proprio si cerca l’alternativa all’olio EVO, meglio optare per un condimento come il burro 13. surimi. In pratica, un wurstel con gli scarti del pesce. Ecco perché non mangiarlo 14. patatine fritte surgelate. Quelle in busta prefritte contengono una sostanza altamente cancerogena, l'acrilammide, che si sviluppa ad alte temperature di cottura 15. dolcificanti. Sembrano un’alternativa “sana” allo zucchero ma sono anche peggiori 16. panna montata. Tutto ciò che è a lunga conservazione non è salutare. Meglio comprare la panna fresca e montarla da sé 17. succhi di frutta. Ad elevato contenuto di zuccheri, non hanno nulla di nutritivo benché a base di frutta 18. alimenti senza glutine. Processati e modificati, si tratta di prodotti che anche i celiaci dovrebbero evitare, preferendo gli alimenti naturalmente privi di glutine come riso e mais 19. bevande per lo sport e acque aromatizzate. Non apportano alcuna sostanza benefica all’organismo e contengono additivi nocivi per la salute 20. olio vegetale. Anche se di buona qualità, il problema è che quasi sempre si utilizza per friggere e quindi è da evitare.

Cosa comprare al supermercato per mangiare sano

Proviamo dunque a fare una lista della spesa di ciò che sicuramente non deve mai mancare a casa, sia in frigo che in dispensa, per mangiare sano.

Ecco cosa acquistare:

• pasta integrale a marchio del supermercato (o di quella in offerta, meglio se bio)

• passata di pomodoro a marchio del supermercato

• cereali come riso, orzo, farro meglio se sfusi

• fiocchi di avena

• legumi sfusi

• patate

• frutta e verdura di stagione (meglio se al mercato e a Km0)

• frutta e verdura congelata quando è in offerta

• formaggi freschi di fascia economica come la ricotta

• yogurt

• uova (meglio se dal contadino, bio e a Km0).

Questa rappresenta una buona base, alla quale aggiungere saltuariamente carne bianca o pesce azzurro ma anche pane e farine per produrre da sé i lievitati.

Il consiglio finale infatti, per cercare di mangiare sano il più possibile, è di investire una piccola somma di denaro nell’acquisto di un robot da cucina, che permette di dimezzare i tempi di preparazione di tantissimi piatti. Ma non solo. Seguendo le ricette impostate e le dosi indicate, cucinare diventa facile per tutti e fa parte degli elettrodomestici più economici con cui preparare la cena.