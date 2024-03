I prodotti de Il Viaggiator Goloso: chi li produce e dove trovarli

Con l’arrivo della Pasqua sono tantissimi gli italiani che sono alla ricerca di prodotti artigianali e di alta qualità da poter regalare e gustare in occasione delle festività pasquali.

Tra i vari prodotti attualmente disponibili ci sono i prodotti di Il Viaggiator Goloso, che offrono una vasta gamma di categorie gastronomiche, per poter andare incontro alle esigenze e ai desideri di tutta la famiglia.

Ma chi produce i prodotti di Viaggiator goloso e dove è possibile acquistarli? Lo vediamo in questo articolo.

Chi produce il Panettone del Viaggiator Goloso?

Il brand il Viaggiator Goloso è stato ideato dal gruppo Finiper, nato in Unes. Dunque, il Viaggiator Goloso rappresenta una marca di prodotti firmati Unes.

L’obiettivo di questa marca premium è quella di andare incontro al desiderio sempre più crescente dei consumatori di poter assaporare delle specialità gastronomiche accuratamente selezionate.

Proprio per questo motivo, il Viaggiator Goloso offre una vasta gamma di prodotti legati a tante diverse categorie merceologiche alimentari, composte da oltre 1.230 referenze.

Il brand, quindi, ha come obiettivo quello di selezionare esclusivamente il meglio della produzione agroalimentare.

Dunque, così come per gli altri prodotti, anche il famoso Panettone del Viaggiator Goloso è prodotto da Unes.

Come sono i prodotti del Viaggiator Goloso?

Tra le caratteristiche del Viaggiator Goloso, brand ideato dal gruppo Finiper e prodotto da Unes vi è certamente quella della massima trasparenza per quanto riguarda l’origine dei prodotti e l’autenticità degli ingredienti utilizzati.

Proprio per questo, la gamma di prodotti del Viaggiator Goloso è stata pensata appositamente per incontrare le esigenze e i desideri di tutti i consumatori, unendo tradizione e innovazione.

Tra la vasta gamma di prodotti firmati Viaggiator Goloso, troviamo non soltanto dolci e snack con un’attenzione particolare per la pasticceria, torte e crostate, ma anche prodotti di pasta fresca e ripiena, riso e farina.

Inoltre, tra i prodotti di Viaggiator Goloso vi sono anche affettati e insaccati, prodotti per la colazione come biscotti e cereali, ma anche pane, grissini, e cracker.

Per andare incontro a tutte le esigenze dei consumatori, Viaggiator Goloso offre anche la possibilità di acquistare prodotti di dispensare tali ad esempio funghi essiccati, legumi secchi, zuppe e semi, ma anche olio, aceto, sale e zucchero.

Occorre poi precisare che è possibile trovare anche prodotti del Viaggiator Goloso vegani, senza lattosio, senza glutine ma anche biologici.

Dove trovare i prodotti del Viaggiator Goloso?

Sono davvero molti i consumatori che attualmente desiderano acquistare dei prodotti del Viaggiator Goloso. In questo senso, come precisato anche sul portale ufficiale del brand, è possibile fare riferimento a tre diverse modalità di acquisto dei prodotti firmati Viaggiator Goloso, ovvero:

• acquisto online;

• acquisto presso uno dei punti vendita;

• acquisto tramite Amazon.

Per quanto riguarda l’acquisto online, in questo caso è possibile procedere all’acquisto dei prodotti Viaggiator Goloso tramite il portale di Unes. A questo proposito, è necessario indicare il proprio CAP così da verificare l’effettiva copertura del servizio per poter fare la spesa online con Unes.

Se, invece, si preferisce acquistare direttamente presso punti vendita fisici, è necessario andare a scoprire quali sono i supermercati più vicini alla propria zona, direttamente tramite il sito web ufficiale di Viaggiator Goloso.

Infine, per chi preferisce utilizzare Amazon, in tal senso, è possibile acquistare alcuni dei prodotti di Viaggiator Goloso anche tramite il colosso americano di e-commerce.

