Insalata di polipo: 5 errori da evitare per un piatto gustoso perfetto per Natale

Come preparare un’ottima insalata di polipo tenera, morbida e saporita? Tutti i consigli e gli errori da evitare.

Con l’arrivo delle festività natalizie, l’insalata di polipo è sicuramente un piatto raffinato e leggero, perfetto per deliziare gli ospiti durante le cene di Natale e Capodanno.

Preparare un’insalata di polipo in occasione delle festività non è difficile, tuttavia richiede attenzione per evitare degli errori che spesso vengono commessi.

Vediamo, quindi, in questo articolo, quali sono gli errori da evitare per preparare un’insalata di polipo perfetta per ogni occasione e festività, evitando così di ottenere un polpo troppo gommoso o duro da mangiare.

Insalata di polipo: ecco come prepararla

Tra i piatti che non possono mancare a tavola durante le festività di Natale e Capodanno, c’è sicuramente l’insalata di polipo. Si tratta di un piatto gustoso, perfetto come antipasto.

Come preparare allora l’insalata di polipo? La prima cosa da fare è sicuramente quella di dedicarsi alla pulizia attenta del mollusco. Bisogna quindi andare a pulire la sacca del corpo del polpo, facendo attenzione a non separarla dai tentacoli. A questo punto, è necessario andare ad eliminare anche le interiora.

Successivamente, è il momento di togliere anche gli occhi e il rostro, ovvero il “becco” del mollusco.

Spellare poi i tentacoli e la sacca, e non dimenticare di sciacquarlo sotto acqua corrente prima di cucinarlo nell’acqua.

Attenzione: per evitare che il polpo risulti essere gommoso oppure troppo duro, è importante non commettere degli errori purtroppo molto comuni nelle case degli italiani. Li vediamo nel prossimo paragrafo.

Insalata di polipo: gli errori da evitare

Un errore che spesso si commette durante la preparazione dell’insalata di polipo + quello di cucinare il polpo troppo fresco.

Per questo motivo, un segreto per ottenere una carne di polpo più tenera è quello di congelare il mollusco per una notte prima di cuocerlo.

Questo processo rompe le fibre del mollusco, garantendo una consistenza morbida. Il risultato sarà così un’insalata di polipo tenera e gustosa.

Un altro errore viene spesso commesso da parte di chi pesca il polpo, e che è bene non replicare anche una volta acquistato. Stiamo parlando della pratica di sbattere il polpo, credendo che questo aiuti ad ammorbidire la pelle: non è così.

Arriviamo ora ad un altro errore tipico durante la preparazione dell’insalata di polipo, ovvero quello di non scegliere il polpo giusto.

Infatti, non essendo esperti di questo tipo di mollusco, è normale affidarsi solitamente al pescivendolo presso cui si acquista, in merito a quale sia il polpo più adatto.

Tuttavia, in molti sanno riconoscere il polipo giusto semplicemente contando le ventose. Un vero polpo di scoglio dovrebbe avere due file simmetriche su ogni tentacolo. Questo piccolo dettaglio fa la differenza nella qualità del vostro piatto.

Infine, un ultimo errore da evitare durante la preparazione dell’insalata di polipo è quello di aggiungere sale durante la cottura. Il polpo, essendo naturalmente salato, rilascerà acqua durante la cottura. In questo modo, aggiungere il sale soltanto alla fine della cottura eviterà brutte sorprese.

Insalata di polipo: l’errore sulla cottura

Abbiamo visto nel precedente paragrafo quali sono gli errori più comuni da evitare durante la preparazione dell’insalata di polipo. Ora parliamo di un altro errore spesso ripetuto, quello della cottura.

A questo proposito, si crede erroneamente che il polpo debba essere cotto in un’acqua già calda o addirittura bollente.

Inoltre, tra gli errori più ricorrenti c’è anche quello di far cuocere il polipo nell’acqua calda anche per ore, pensando che questo aiuti a rendere la sua carne morbida e tenera.

Non è così. Infatti, per una cottura perfetta, basterà immergere il polpo in una pentola con abbondante acqua fredda. È necessario quindi che l’acqua si riscaldi lentamente senza farla bollire.

Inoltre, una cottura prolungata può rendere il polpo gommoso. Per questo è importante mantenere l’acqua alla temperatura di circa 95-96°C, appena sotto il punto di ebollizione, poi togliere la pentola dal fuoco.

Arriviamo quindi ad un altro errore comune che si commette quando si cuoce il polpo, ovvero come farlo riposare dopo la cottura. In molti, infatti, pensano che bisogna poi immediatamente toglierlo dall’acqua per evitare che si indurisca.

Invece, tutto quello che bisogna fare è coprire e lasciare il polpo nell’acqua calda, lontano dal fuoco, fino a quando non è freddo del tutto.

Per questo motivo, non serve cuocere per troppo tempo il polipo, ma basteranno 20/30 minuti di cottura.

