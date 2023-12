Insetti nei dolci di Natale: i Nas sequestrano 39 tonnellate di prodotti

Su richiesta del Ministero della Salute, i reparti Nas dei Carabinieri hanno effettuato una serie di ispezioni in attività alimentari italiane. L'indagine ha portato al sequestro di tonnellate di dolci di Natale a causa della presenza di insetti.

Insetti nei dolci di Natale: ecco dove sono stati trovati

Poco prima di Natale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'accordo con il Ministero della Salute, ha intensificato i controlli nelle attività italiane che vendono i dolci di Natale. Le ispezioni hanno portato al sequestro di diverse tonnellate di prodotti, tra panettoni, pandori e materie prime per le relative realizzazioni a causa della presenza di insetti o altre problematiche igienico sanitarie.

I Nas hanno controllato circa 1000 imprese, rilevando irregolarità in ben 382 attività, pari al 38% degli obiettivi sottoposti a ispezione. In totale, sono state contestate oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un totale di più di 423 mila euro di sanzioni pecuniarie. Ben 27 attività di produzione e vendita sono state sottoposte a chiusura o sospensione.

Il sequestro ha riguardato 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime. La merce è stata trovata in pessimo stato di conservazione, in locali con carenze igienico strutturali, invasa da parassiti, priva di tracciabilità e in oggetto di frode in commercio.

Oltre ai dolci di Natale con gli insetti, i Nas hanno trovato frutta secca contaminata da micotossine e prodotti spacciati per artigianali ma industriali o con ingredienti diversi rispetto a quanto riportato in etichetta.

Insetti nei dolci di Natale: le situazioni peggiori

La situazione peggiore è stata rilevata in un laboratorio dolciario della provincia di Catania. Oltre ad accertare l'utilizzo di materie prime e semilavorati congelati arbitrariamente, in cattivo stato di conservazione e conservati in ambienti con gravi carenze igienico sanitarie, i Nas hanno trovato carcasse di insetti e segnalato esalazioni nocive causate dal cattivo funzionamento dell’impianto fognario. L'attività, ovviamente, è stata sequestrata.

Sempre in provincia di Catania, sono stati sequestrate più di 2 tonnellate di prodotti semilavorati di origine vegetale e pistacchio in guscio, di provenienza extracomunitaria, coperti da parassiti. Vicino Viterbo, invece, il sequestro ha riguardato 70 chili di merce spacciata come artigianale ma in realtà industriale. Idem in provincia di Bergamo (36 pandori) e di Roma (6 chili di semifreddi).

A Ravenna sono stati sequestrati 24 mila chili di armelline sgusciate di provenienza extra-UE, non conformi per la presenza di aflatossine superiori ai limiti di legge. Modus operandi simile in Sicilia, tra le province di Trapani, Palermo e Agrigento, dove il sequestro ha riguardato 260 panettoni e 400 vasetti di crema di pistacchio e mandorle. I prodotti erano privi di tracciabilità e, come se non bastasse, riportavano tra gli ingredienti pistacchi, mandorle e agrumi di Sicilia che in realtà provenivano da altre regioni o dall’estero.