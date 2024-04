Allarme per gli involtini primavera ritirati dal mercato: ecco marca e lotto

Il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme su una marca di involtini primavera. Il motivo? Contengono corpi estranei metallici. Vediamo di che marca sono i prodotti ritirati dal mercato e qual è il lotto di riferimento.

Involtini primavera ritirati dal mercato: quali sono?

Se siete amanti degli involtini primavera e li acquistate spesso surgelati per gustarli comodamente a casa, sappiate che un lotto è stato ritirato dal mercato. Il Ministero della Salute ha predisposto il sequestro della merce a causa della presenza di corpi estranei metallici.

I mini involtini primavera ritirati dal mercato sono in vendita presso la nota catena Migross e sono prodotti dall'azienda CGM Srl di Rione Pollenza Scalo 85, a Pollenza, in provincia di Macerata. La confezione è da 1 chilo, con il numero di lotto 230701 e la data di scadenza 01/07/2025.

Il Ministero della Salute ha annunciato il sequestro motivandolo con la presenza di corpi estranei metallici, ma non è entrato nel dettaglio. Per cui non sappiamo con esattezza cosa sia stato trovato all'interno degli involtini primavera.

Involtini primavera ritirati dal mercato: cosa fare?

Se avete in congelatore una confezione da 1 kg di involtini primavera a marchio Migross, prodotti dall'azienda CGM Srl con il numero di lotto 230701 e la data di scadenza 01/07/2025, non dovete assolutamente consumarli. Potete tranquillamente riportarli nel punto vendita dove li avete acquistati, in modo da ottenere la sostituzione o il rimborso.

Ricordiamo che i prodotti sono stati ritirati dal mercato in via cautelativa, ma questo non significa che possano essere consumati senza correre alcun rischio. Pertanto, anche se il rischio è potenziale, è sempre bene attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute.

Nei 30 punti vendita della catena Migross, distribuiti nelle provincie di Verona, Vicenza, Brescia, Bergamo e Mantova, gli involtini primavera interessati dall'allarme sono già stati tolti dalla vendita. Pertanto, se li doveste comprare da oggi in poi non troverete sicuramente il lotto 230701 con scadenza a luglio 2025. In ogni modo, è consigliato controllare il prodotto prima dell'acquisto.

Consigliamo, infine, di tenere sempre monitorato il sito del Ministero della Salute, dove vengono pubblicati quotidianamente allarmi inerenti i prodotti alimentari in vendita sul territorio nazionale. Dai biscotti ai formaggi, passando per il cacao in polvere e il miele: non immaginate quanti siano i richiami che vengono annunciati ogni giorno.