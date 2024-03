Kebab ritirato dal mercato, il Ministero della Salute lancia l'allarme: marca e lotto

Se siete amanti del kebab e lo consumate abitualmente è bene prendere nota dell'ultimo allarme lanciato dal Ministero della Salute. Vediamo qual è il prodotto che è stato ritirato dal mercato e l'azienda che lo produce.

Kebab ritirato dal mercato: segnalazione dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, tramite il suo sito, ha annunciato che un kebab è stato ritirato dal mercato. Si tratta di un prodotto di pollo surgelato, segnalato perché sprovvisto di bollo CE. A produrlo è l'azienda romena S.C. Salaam Food Srl, nello stabilimento di Lugașu de Jos, distretto di Bihor, in Romania, mentre la commercializzazione è affidata alla Shama International SAS di Allée de l’Espérance 3, a Rosny Sous Bois, in Francia.

Il Lahori Seekh Kebab a marchio Shama è stato ritirato dal mercato perché non presentava il marchio di identificazione richiesto, ossia RO 758 CE. Il prodotto in questione viene venduto surgelato, in buste da 900 grammi con il numero di lotto 300323-12 (lotto in fattura 21062023) e il termine minimo di conservazione (TMC) è 29/03/2025.

Il Ministero della Salute, a scopo precauzionale, raccomanda di non consumare il kebab di pollo con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati sopra. Coloro che lo hanno comprato possono tranquillamente riconsegnarlo presso il punto vendita d'acquisto.

Kebab ritirato dal mercato, meglio non consumarlo: ecco perché

Il kebab ritirato dal mercato non va assolutamente consumato. Anche se si tratta di un consiglio dato a "scopo precauzionale", considerando che il prodotto è privo di marchio di identificazione RO 758 CE, è bene evitare l'ingestione perché non è considerato sicuro.

Non si tratta del primo richiamo del Ministero della Salute. Qualche tempo fa sono stati ritirati un salame e un salmone affumicato, entrambi per il rischio listeria. Più recentemente, invece, l'allarme ha riguardato una salsa di noci per presenza di Listeria monocytogenes e due lotti di formaggio Castelmagno per la presenza di Escherichia Coli, produttori della tossina Shiga STEC.

Il consiglio è quello di tenere sotto controllo il sito del Ministero della Salute, che aggiorna in tempo reale i ritiri che vengono effettuati dal mercato nazionale. Ovviamente, vengono sempre evidenziati la marca, il lotto e il motivo dell'allarme alimentare. Laddove si sia in possesso di cibi ritirati il consiglio è sempre lo stesso: riportare l'articolo nel negozio dove è avvenuto l'acquisto.