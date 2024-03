La La Chips ritirata dal mercato per "rischio chimico": i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha segnalato e richiamato dal mercato un lotto di La La Chips. La patatina, in diverse varianti, è già stata ritirata dai supermercati, per cui l'allarme è rivolto ai cittadini che l'hanno acquistata.

La La Chips ritirata dal mercato: l'allarme del Ministero della Salute

Per ordine del Ministero della Salute, La La Chips è stata ritirata dal mercato. L'allarme, con richiamo pubblicato sul sito del Msal, è stato lanciato per "rischio chimico" e riguarda ben tre gusti delle famose patatine: Chips Lala Fish Vinegar, Chips Lala Fish Sweet Chili e Chips Lala Fish Cracker classic.

Le confezioni interessate sono sia quelle da 50 grammi che quelle da 100 grammi. Il produttore è il marchio filippino Newton Food Filippine, mentre in Italia le patatine vengono commercializzate da Fresh Tropical Srl by Jawad. Al momento, tutti i lotti in vendita sono stati ritirati dal mercato, per cui l'allarme è rivolto ai cittadini che hanno acquistato una o più confezioni di La La Chips.

Coloro che hanno in casa le patatine incriminate sono chiamati a riportarle al venditore o a gettarle. A prescindere dalla scelta, non vanno mangiate perché contengono un "colorante alimentare non ammesso". Nei giorni scorsi, sempre per lo stesso motivo e per un probabile "rischio chimico" sono stati ritirati altri gusti di patatine.

Non solo La La Chips: ecco le altre patatine ritirate dal mercato

Non solo La La Chips, nei giorni scorsi ad essere stata ritirata dal mercato per "rischio chimico" è stata anche un'altra patatina. Stiamo parlando della palline di mais al formaggio gusto classico e spicy del marchio Current.

E' bene sottolineare che, dall'inizio del 2024, il Ministero della Salute ha provveduto a richiamare più di 60 prodotti: dai formaggi ai salumi, passando per la pasta, il vino e il pesce. Tra questi c'è anche il salame Rehsalami, venduto a marchio Kofler Viktor & Andreas OHG, e ritirato per la presenza di piombo in quantità eccessiva.

Per quanto riguarda La La Chips, il Ministero della Salute non ha svelato qual è il colorante trovato. Si tratta comunque di una sostanza non ammessa in Italia e bollata come "rischio chimico". Il comunicato, accessibile a tutti sul sito del Msal, porta la data del 5 marzo 2024.